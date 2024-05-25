Росія і КНДР можуть готувати масштабну військову провокацію перед виборами у США, — ЗМІ

За словами журналістів, Путін, як очікують, відвідає Північну Корею для зустрічі з Кім Чен Ином найближчими тижнями, щоб закріпити нову угоду про розширення постачань військових технологій у Пхеньян.

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Північна Корея може вдатися до наймасштабнішої військової провокації в Азії до початку виборів президента США. Про це пише видання NBC News.

Як розповів неназваний представник американської розвідки, у США не сумніваються в тому, що КНДР у 2024 році поводитиметься провокаційно. Щоправда, поки незрозуміло, наскільки сильно Пхеньян готовий ескалувати ситуацію.

Видання пише, що глава Кремля Володимир Путін, як очікують, відвідає Північну Корею для зустрічі з Кім Чен Ином найближчими тижнями, щоб закріпити нову угоду про розширення постачань військових технологій у Пхеньян.

В американській розвідці впевнені, що Росія надає КНДР технології для будівництва атомних підводних човнів, а також для створення балістичних ракет в обмін на боєприпаси для війни з Україною.

У матеріалі йдеться, що у США не знають, які саме технології Росія передала Північній Кореї.

"Високоякісна технічна допомога Росії надається у формах, які дійсно дуже важко контролювати", — сказав журналістам високопоставлений представник Білого дому.

Повідомляється, що в Штатах вважають, що Китай може бути проти провокації КНДР, оскільки в Пекіні не хочуть нестабільності в регіоні. Можливо, Путін заохочує Кім Чен Ина до провокації, однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин робить пускові установки РСЗВ на автомобільному заводі. За словами аналітиків, автозавод, який колись був символом співпраці двох Корей, перепрофілювали, щоб підвищити військовий потенціал КНДР у виробництві установок РСЗВ — важливого елемента військового арсеналу країни.