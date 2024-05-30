"Разморозка отношений": Трамп и Маск обсудили сотрудничество на президентских выборах

По данным издания WSJ, вопрос пока окончательно еще не решился, но Трамп и Маск обсуждали должность для предпринимателя, связанную с безопасностью границ и экономикой.

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Экс-президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск обсудили возможную роль советника для последнего, если Трамп вернется в Белый дом. Это свидетельствует о том, что лед в отношениях между двумя влиятельными людьми сдвинулся с места, пишет The Wall Street Journal.

Источники утверждают, что вопрос пока окончательно еще не решился, но Трамп и Маск обсуждали должность для предпринимателя, связанную с безопасностью границ и экономикой.

По словам некоторых людей, Маск вместе с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельцом также проинформировали Трампа о плане, который они разработали по инвестированию в проект, по предотвращению мошенничества избирателей.

"Еще два года назад Трамп и Маск публично обменивались оскорблениями. Но в последние месяцы между двумя мужчинами налаживаются дружеские отношения, они разговаривают по телефону несколько раз в месяц. Они обсуждали иммиграцию, технологии и науку, включая Космические силы США. Их взгляды и интересы стали более согласованными, после того, как Маск позвонил Трампу прямо на мобильный телефон", — пишет издание со ссылкой на окружение Трампа и Маска.

Также сообщается, что экс-президент США сказал миллиардеру и изобретателю, что после своей победы хочет найти способ привлечь его к более активному участию.

В материале говорится о том, что Маск давно дал понять, что хочет использовать свое влияние в элитных деловых и технологических кругах, чтобы помочь Трампу одержать победу на выборах, заручившись поддержкой влиятельных союзников.

Напомним, что 29 мая Дональд Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы Россия вторглась в Украину. Он заявлял, что досталось бы и Пекину, если бы тот напал на Тайвань.

9 мая сообщалось, что Дональд Трамп может пойти на эскалацию с Россией после выборов президента. У него будет сразу 2 сценария того, как США должны поддержать Украину.