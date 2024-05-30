"Розмороження стосунків": Трамп і Маск обговорили співпрацю на президентських виборах
За даними видання WSJ, питання поки остаточно ще не вирішилося, але Трамп та Маск обговорювали посаду для підприємця, пов’язану з безпекою кордонів та економікою.
Експрезидент США Дональд Трамп та бізнесмен Ілон Маск обговорили можливу роль радника для останнього, якщо Трамп повернеться до Білого дому. Це свідчить про те, що крига в стосунках між двома впливовими людьми зрушила з місця, пише The Wall Street Journal.
Джерела стверджують, що питання поки остаточно ще не вирішилося, але Трамп та Маск обговорювали посаду для підприємця, пов’язану з безпекою кордонів та економікою.
За словами деяких людей, Маск разом із інвестором-мільярдером Нельсоном Пельцом також поінформували Трампа про план, який вони розробили щодо інвестування в проєкт, щодо запобігання шахрайству виборців.
"Ще два роки тому Трамп і Маск публічно обмінювалися образами. Але останніми місяцями між двома чоловіками налагоджуються дружні стосунки, вони розмовляють по телефону кілька разів на місяць. Вони обговорювали імміграцію, технології і науку, включаючи Космічні сили США. Їхні погляди та інтереси стали більш узгодженими, після того, як Маск зателефонував Трампу просто на мобільний телефон", — пише видання з посиланням на оточення Трампа та Маска.
Також повідомляється, що експрезидент США сказав мільярдеру і винахіднику, що після своєї перемоги хоче знайти спосіб залучити його до активнішої участі.
У матеріалі йдеться про те, що Маск давно дав зрозуміти, що хоче використати свій вплив в елітних ділових і технологічних колах, щоб допомогти Трампу здобути перемогу на виборах, заручившись підтримкою впливових союзників.
Нагадаємо, що 29 травня Дональд Трамп заявив, що розбомбив би Москву, якби Росія вторглася в Україну. Він заявляв, що дісталося б і Пекіну, якби той напав на Тайвань.
9 травня повідомлялося, що Дональд Трамп може піти на ескалацію з Росією після виборів президента. У нього буде одразу 2 сценарії того, як США мають підтримати Україну.