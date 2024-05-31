Дело против Трампа: суд признал бывшего президента США виновным по 34 пунктам обвинения

По словам журналистов, Дональд Трамп все равно сможет баллотироваться в президенты США во время выборов, которые состоятся уже в ноябре этого года.

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Суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения по делу о деньгах, которые его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс за молчание об их интимных отношениях. Об этом сообщает CNN.

"Эти 34 пункта связаны с 11 счетами-фактурами, 12 ваучерами и 11 чеками, составившие ежемесячные выплаты Трампа по возмещению ущерба Майклу Коэну, который оплачивал выплату в размере 130 000 долларов звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс", — сказано в сообщении.

Отмечается, что адвокат Трампа Тодд Бланш хочет снятия обвинений, несмотря на приговор. Однако Судья отклонил ходатайство. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

Реакция Дональда Трампа

Сам Трамп назвал судебный процесс против него "позором" и "сфальсифицированным процессом". По его словам, что "настоящий вердикт" будет вынесен американским народом 5 ноября, имея в виду всеобщие выборы президента.

"Мы будем продолжать бороться, мы будем бороться до конца и победим, потому что наша страна превратилась в ад", — сказал Трамп.

Он также заявил, что в приговоре виновна администрация теперешнего президента США Джо Байдена.

Сможет ли теперь Трамп баллотироваться в президенты

Журналисты отметили, что Конституция США устанавливает всего три требования к кандидатам в президенты. Они должны:

быть прирожденным гражданином;

быть не моложе 35 лет;

проживать в США не менее 14 лет.

Таким образом, как сообщается, Дональд Трамп отвечает всем трем критериям.

Реакция предвыборного штаба Джо Байдена

У Байдена заявили, что единственный способ победить своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа — через урну для голосования.

Директор по связям с общественностью предвыборной кампании Байдена в 2024 году Майкл Тайлер написал, что новое президентство Трампа означает "хаос" для американцев и лишение их "свобод".

Напомним, Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы Россия вторглась в Украину. По словам журналистов Washington Post, своими комментариями кандидат в президенты США иногда удивляет. Он говорил, что досталось бы и Пекину, если бы тот напал на Тайвань.