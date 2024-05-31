Вымогал полмиллиона гривен: НАБУ разоблачило заместителя председателя Ровенского облсовета (фото)

Чиновник Ривненского облсовета получил подозрение в получении от частного предпринимателя неправомерной выгоды за "помощь" с земельным и имущественным вопросами.

Related video

Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Службой безопасности Украины разоблачили заместителя Ровенского областного совета Сергея Свисталюка на взятке в полмиллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в конце 2021 года частный предприниматель на электронном аукционе приобрел неработающий детский санаторий, который когда-то находился в коммунальной собственности.

"Заместитель председателя областного совета, узнав, что покупатель также хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал содействие. Речь шла о списании имущества и принятии депутатами Ривненского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га. За такие "услуги" чиновник в 2022-2023 гг. получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти полмиллиона гривен", — говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Правоохранители разоблачили заместителя Ровенского облсовета на взятке Фото: НАБУ

Напомним, вечером 30 мая Шевченковский районный суд Киева отправил в СИЗО дочь бывшего городского головы Полтавы Александра Мамая — Наталью Веретенникову.

24 мая Bihus.info обнародовало расследование, в котором утверждается, что сестра главы Нацполиции торгует топливом с фигурантами уголовных производств.