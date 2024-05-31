Вимагав пів мільйона гривень: НАБУ викрило заступника голови Рівненької облради (фото)

Чиновник Рівненської облради отримав підозру в одержанні від приватного підприємця неправомірної вигоди за "допомогу" із земельним та майновим питаннями.

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Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Службою безпеки України викрили заступника Рівненської обласної ради Сергія Свисталюка на хабарі у пів мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.

"Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га. За такі "послуги" посадовець у 2022–2023 рр. отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже пів мільйона гривень", — йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за наступними статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Правоохоронці викрили заступника Рівненської облради на хабарі Фото: НАБУ

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