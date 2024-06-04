4000 военных и наблюдение с воздуха: как будут охранять мирный саммит по Украине

Власти Швейцарии также планируют ограничить использование воздушного пространства в районе Бюргенштока и запретят полеты дронов.

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Федеральный совет Швейцарии обнародовал распоряжение об усиленных мерах безопасности во время проведения мирной конференции по вопросам Украины (Саммита мира) на курорте Бюргеншток 15-16 июня. За порядком будут следить 4000 военных, которых специально задействуют для помощи кантона Нидвальден, где расположен Бюргеншток. Об этом сообщают в Федеральном совете Швейцарии.

Кроме этого, швейцарские ВВС будут обеспечивать услуги воздушного наблюдения. Район будет постоянно патрулироваться истребителями F/A 18.

В рамках мер безопасности вокруг мирной конференции, Федеральный совет утвердил временное ограничение воздушного пространства в регионе Бюргеншток. Эта мера необходима для обеспечения безопасности международной конференции высокого уровня. Согласно международному праву Швейцария обязана обеспечивать безопасность гостей, нуждающихся в особой защите. Так что над Бюргенштоком не будут летать ни самолеты, ни дроны.

Федеральный совет также одобрил размещение до 4000 военнослужащих для поддержки кантональных властей в Нидвальдене. Вооруженные силы будут поддерживать кантональную полицию, особенно в области защиты собственности, наблюдения, разведки и материально-технического обеспечения, а также предоставят Нидвальдену оборудование и транспортные средства. Эти меры дополнят меры безопасности, принимаемые кантональными властями.

В совете пояснили, что количество развертываемого военного персонала обусловлено сложностью местности и масштабом миссии, в частности количеством объектов, подлежащих защите.

Напомним, участие в саммите подтвердили представители от 107 стран мира. Россию на конференцию не пригласили. Китай отказался присутствовать, а от США приедут вице-президент Камала Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.