4000 військових і спостереження з повітря: як охоронятимуть мирний саміт щодо України

Влада Швейцарії також планує обмежити використання повітряного простору в районі Бюргенштока і заборонить польоти дронів.

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Федеральна рада Швейцарії оприлюднила розпорядження про посилені заходи безпеки під час проведення мирної конференції з питань України (Саміту миру) на курорті Бюргеншток 15-16 червня. За порядком стежитимуть 4000 військових, яких спеціально задіють для допомоги кантону Нідвальден, де розташований Бюргеншток. Про це повідомляють у Федеральній раді Швейцарії.

Крім цього, швейцарські ВПС забезпечуватимуть послуги повітряного спостереження. Район буде постійно патрулюватися винищувачами F/A 18.

У рамках заходів безпеки навколо мирної конференції, Федеральна рада затвердила тимчасове обмеження повітряного простору в регіоні Бюргеншток. Цей захід необхідний для гарантування безпеки міжнародної конференції високого рівня. Згідно з міжнародним правом Швейцарія зобов'язана гарантувати безпеку гостей, які потребують особливого захисту. Тож над Бюргенштоком не літатимуть ні літаки, ні дрони.

Федеральна рада також схвалила розміщення до 4000 військовослужбовців для підтримки кантональної влади в Нідвальдені. Збройні сили підтримуватимуть кантональну поліцію, особливо у сфері захисту власності, спостереження, розвідки та матеріально-технічного забезпечення, а також нададуть Нідвальдену обладнання та транспортні засоби. Ці заходи доповнять заходи безпеки, яких вживає кантональна влада.

У раді пояснили, що кількість розгортання військового персоналу зумовлена складністю місцевості та масштабом місії, зокрема кількістю об'єктів, що підлягають захисту.

Нагадаємо, участь у саміті підтвердили представники від 107 країн світу. Росію на конференцію не запросили. Китай відмовився бути присутнім, а від США приїдуть віцепрезидентка Камала Гарріс і радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.