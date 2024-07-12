Джапарова написала заявление об отставке из МИД: фото и подробности

Эмине Джапарова хочет уволиться из системы МИД. Она считает, что события, которые развернулись вокруг нее и ее семьи, являются "манипулятивными".

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Бывшая первая заместитель министра иностранных дел, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова, жена Геннадия Боголюбова, написала заявление об увольнении. Документ на имя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы чиновница обнародовала в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что приняла решение не оставаться в системе МИД и инициировала свою отставку.

"Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы", — написала Джапарова.

В публикации она отметила, что события, которые развернулись вокруг нее и ее семьи, являются "манипулятивными" и "несправедливыми".

"Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей", — пояснила Джапарова.

Также она отметила, что не нарушала закон и не использовала служебное положение для достижения частных интересов.

"Сейчас я должна защитить свою семью и детей, младшей из которых всего 3 месяца", — отметила дипломат.

Напомним, в СМИ распространялась информация, что Эмине Джапарова могла помочь своему мужу, бизнесмену и бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову, выехать из Украины по чужим документам.

Также Фокус писал, что в начале апреля Кабинет министров уволил Эмине Джапарову с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины, которую она занимала с 2020 года.