Джапарова написала заяву про відставку з МЗС: фото та подробиці

Еміне Джапарова хоче звільнитися з системи МЗС. Вона вважає, що події, які розгорнулися навколо неї та її родини, є "маніпулятивними".

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Колишня перша заступниця міністра закордонних справ, постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова, дружина Геннадія Боголюбова, написала заяву про звільнення. Документ на ім’я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посадовиця оприлюднила у соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила, що прийняла рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювала свою відставку.

"Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби", — написала Джапарова.

У дописі вона зазначила, що події, які розгорнулися навколо неї та її родини, є "маніпулятивними" та "несправедливими".

"Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей", — пояснила Джапарова.

Також вона зауважила, що не порушувала закон і не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів.

"Зараз я маю захистити свою родину та дітей, молодшій з яких всього 3 місяці", — зауважила дипломатка.

Нагадаємо, у ЗМІ поширювалася інформація, що Еміне Джапарова могла допомогти своєму чоловікові, бізнесмену та колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову, виїхати з України за чужими документами.

Також Фокус писав, що на початку квітня Кабінет міністрів звільнив Еміне Джапарову з посади першої заступниці міністра закордонних справ України, яку обіймала з 2020 року.