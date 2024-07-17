Жупанина с женой заметили на элитном курорте Emily Resort, — СМИ

Элитный гостиничный комплекс со SPA-центром и медицинской клиникой Emily Resort, что на Львовщине принадлежит владельцу Винниковской табачной фабрики Григорию Козловскому. Последний в свое время заявил, что в Emily Resort к нему приезжают проживать, в частности, и высшие чиновники Офиса президента. Об этом сообщает"Парламент".

В этот же раз в Emily Resort засветился "слуга народа" Андрей Жупанин вместе со своей дружной Богданой.

Последняя собственно и щеголяла соответствующим фото с отдыха на Львовщине.

В профиле Instagram жены Жупанина бывший депутат Борислав Береза также заметил фотографию с Уимблдона в Лондоне, где стоимость самого дешевого билета стартует от 8 000 долларов.

При этом, депутат Жупанин, как известно из его декларации, берет от государства компенсацию за якобы аренду жилья, и эта сумма не год составляет почти четверть миллиона гривен.