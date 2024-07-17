Жупанина з дружиною помітили на елітному курорті Emily Resort, - ЗМІ

Елітний готельний комплекс зі SPA-центром та медичною клінікою Emily Resort, що на Львівщині належить власнику Вінниківської табачної фабрики Григорію Козловському. Останній свого часу заявив, що в Emily Resort до нього приїздять проживати, зокрема, й найвищі чиновники Офісу президента. Про це повідомляє "Парламент".

Цього ж разу в Emily Resort засвітився "слуга народу" Андрій Жупанин разом зі своєю дружною Богданою.

Остання власне і хизувалася відповідним фото з відпочинку на Львівщині.

У профілі Instagram дружини Жупанина колишній депутат Борислав Береза також помітив світлину з Вімблдону у Лондоні, де вартість найдешевшого квитка стартує від 8 000 доларів.

При цьому, депутат Жупанин, як відомо з його декларації, бере від держави компенсацію за буцімто оренду житла, і ця сума не рік складає майже четверть мільйона гривень.