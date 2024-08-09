Делит полномочия с Кулебой: Ермак рассказал, почему вообще занимается международной политикой

Глава Офиса президента объяснил, что фактически выполняет функции советника по вопросам национальной безопасности.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак дал интервью, в котором рассказал о своей работе во внешней политике Украины. Ермак заявил, что сейчас распределяет полномочия с главой МИД Дмитрием Кулебой и выполняет функции советника по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет "24 канал".

По словам Ермака, такие должности есть и в ряде мировых государств, в частности США. Но в Украине такой формат не был популярным. Сейчас многие функции, касающиеся международных отношений, выполняет Офис Президента.

"Я думаю, никто не будет спорить, что главным дипломатом страны является именно президент Владимир Зеленский, и мы видим это по результатам. И поэтому, безусловно, как руководитель ОП, выполняя поручение президента, я занимаюсь многими вопросами. В этом смысле я работаю, если сравнивать, как в других странах работают советники по вопросам национальной безопасности", — рассказал Ермак.

Андрей Ермак на Саммите мира в Швейцарии Фото: Офис Президента Украины

По его словам, он часто контактирует с ключевыми советниками по вопросам национальной безопасности, в том числе с Джейком Салливаном из США и Йенсом Плетнером из Германии. Он назвал их "коллегами".

Отвечая на вопрос о потенциальной необходимости внесения изменений в законодательство Украины в свете этих дискуссий, Ермак пояснил, что такие вопросы не относятся к его компетенции, заявив, что инициирование законодательных изменений не входит в его полномочия.

Какая разница в полномочиях Ермака и главы МИДа

Андрей Ермак отметил, что он делит обязанности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, подчеркнув их "хорошие отношения".

"Это и медиа, это и общение с элитами региональными и так далее. И поэтому сегодня вот такая традиционная дипломатия, к сожалению, имеет границы свои. А нам сегодня надо достигать результаты, не имея этих границ. И поэтому мы работаем все как команда президента", — пояснил Ермак.

Но отметил, что его полномочия "заканчиваются там, где заканчиваются указания президента". Зеленский, по его словам, "четко понимает" обязанности Министерства иностранных дел и его руководителя, министра Дмитрия Кулебы.

Как яркий пример дипломатических усилий президента Ермак указал на участие Зеленского в ежегодной встрече Американской национальной ассоциации губернаторов в США.

Тогда президент Украины пообщался со многими губернаторами, включая губернатора Миннесоты Тима Волца, который впоследствии стал кандидатом в вице-президенты от Демократической партии.

Между тем международные партнеры Украины обеспокоены из-за уровня влияния руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Западные СМИ отмечают, что полномочия Ермака — шире, чем у кого-либо из его предшественников. В частности, он был "центральным" в ряде ключевых решений войны: замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, поставках оружия, переговорах о гарантиях безопасности, надзоре за обменом пленными и привлечении Глобального Юга.