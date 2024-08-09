Ділить повноваження із Кулебою: Єрмак розповів, чому взагалі займається міжнародною політикою

Глава Офісу президента пояснив, що фактично виконує функції радника з питань національної безпеки.

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак дав інтерв'ю, в якому розповів про свою роботу у зовнішній політиці України. Єрмак заявив, що нині розподіляє повноваження із главою МЗС Дмитром Кулебою та виконує функції радника з питань національної безпеки. Про це пише "24 канал".

За словами Єрмака, такі посади є й у низці світових держав, зокрема США. Але в Україні такий формат не був популярним. Наразі багато функцій, які стосуються міжнародних відносин, виконує Офіс Президента.

"Я думаю, ніхто не буде сперечатися, що головним дипломатом країни є саме президент Володимир Зеленський, і ми бачимо це за результатами. І тому, безумовно, як керівник ОП, виконуючи доручення президента, я займаюся багатьма питаннями. В цьому сенсі я працюю, якщо порівнювати, як в інших країнах працюють радники з питань національної безпеки", — розповів Єрмак.

Андрій Єрмак на Саміті миру в Швейцарії Фото: Офис Президента Украины

За його словами, він часто контактує з ключовими радниками з питань національної безпеки, зокрема з Джейком Салліваном зі США та Єнсом Плетнером з Німеччини. Він назвав їх "колегами".

Відповідаючи на запитання про потенційну необхідність внесення змін до законодавства України у світлі цих дискусій, Єрмак пояснив, що такі питання не належать до його компетенції, заявивши, що ініціювання законодавчих змін не входить до його повноважень.

Яка різниця у повноваженнях Єрмака і глави МЗС

Андрій Єрмак зауважив, що він ділить обов'язки із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, зауваживши, що в них "гарні стосунки".

"Це і медіа, це і спілкування з елітами регіональними тощо. Тому сьогодні ось така традиційна дипломатія, на жаль, має межі свої. А нам сьогодні треба досягати результати, не маючи цих меж. І тому ми працюємо всі як команда президента", — пояснив Єрмак.

Але наголосив, що його повноваження "закінчуються там, де закінчуються вказівки президента". Зеленський, за його словами, "чітко розуміє" обов'язки Міністерства закордонних справ та його очільника, міністра Дмитра Кулеби.

Як яскравий приклад дипломатичних зусиль президента Єрмак навів участь Зеленського у щорічній зустрічі Американської національної асоціації губернаторів у США.

Тоді президент України поспілкувався з багатьма губернаторами, включно з губернатором Міннесоти Тімом Волцом, який згодом став кандидатом у віцепрезиденти від Демократичної партії.

Між тим міжнародні партнери України занепокоєні через рівень впливу керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Західні ЗМІ зазначають, що повноваження Єрмака — ширші, ніж у будь-кого з його попередників. Зокрема, він був "центральним" у низці ключових рішень війни: заміні головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, постачанні зброї, переговорах про гарантії безпеки, нагляді за обміном полоненими та залученні Глобального Півдня.