Курскую область на Харьковскую: Украина может обменять захваченные районы, — BILD

Юлиан Репке отметил, что ВСУ стремительно продвигаются в Курской области. А значит обмен территориями вполне вероятен.

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Украина вполне может поставить Кремль перед тем фактом, что придется меняться территориями. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке считает, что если ВСУ удержит захваченные территории, то, вероятно, сможет обменять ее на захваченные РФ районы Харьковской области. Об этом он написал в Х.

По его информации, за последние сутки ВСУ захватили еще восемь сел Курской области. Среди них Гончаровка к западу от Суджи, а также территории к северу от города. Аналитик BILD не подтверждает полный захват райцентра, украинские силы лишь обходят его с севера.

Карта продвижения ВСУ в Курской области

"Из того, что мы видим сегодня, кажется возможным, что украинская армия захватит Суджу в ближайшие дни и даже сможет удерживать ее в течение непредсказуемого периода времени. Если это произойдет, она, возможно, сможет обменять ее на захваченные РФ районы Харьковской области или даже удерживать ее для торга на будущих переговорах", — пишет Репке.

Эксперт оценивает численность группировки ВСУ в чуть более 2000 солдат и 100 единиц бронетехники. У России нет сухопутных резервов, чтобы их остановить.

Горящая российская техника под Рыльском

В то же время Репке утверждает, что украинские военные уязвимы с воздуха и в день ВСУ теряют по 5-10 бронемашин.

"Похоже на полный хаос — местами с обеих сторон. В целом, спустя 48 часов с начала украинского наступления через границу, еще слишком рано называть его гениальным или самоубийственным", — резюмирует Репке.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа в Рыльском районе Курской области РФ были слышны мощные взрывы, а в селе Степановка начался большой пожар. Уже утром появилось видео от местных жителей, которые засняли уничтоженную колонну российской техники.

Разбитая российская техника под Рыльском

Этим видео Юлиан Репке тоже поделился, как и ряд российских пабликов.