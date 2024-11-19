Порошенко официально просил Януковича дать гражданство олигарху Новинскому (документ)

Лоббист московского патриархата Вадим Новинский, которого подозревают в пособничестве России, получил украинское гражданство благодаря Петру Порошенко. За это Новинский, возможно, мог отстаивать бизнес-интересы Порошенко в РФ и развивать агентурную сеть русской церкви в Украине. Об этом пишет блогер Сергей Иванов на своей странице в Facebook, передает издание"УНИАН".

"Янукович дал Новинскому гражданство на основании представления тогдашнего министра экономики Петра Порошенко." — пишет блогер.

В подтверждение он приводит текст представления Порошенко к на то время президенту Януковичу.

"Прошу Вас принять положительное решение о принятии в гражданство Украины Новинского В.В., поскольку он имеет заслуги перед Украиной. Это поддержка Свято-Троицкого Ионинского монастыря, помощь в возрождении Свято-Александро-Невского собора (Крымская епархия)", — пишет Порошенко, точно зная, что эти религиозные учреждения являются московским патриархатом, и способствуя еще большему проникновению церкви ФСБ в Украину", — отметил блогер.

Он подчеркнул, что содействие в распространении влияния УПЦ МП и ходатайство о гражданстве Новинского могло помочь Порошенко в дальнейших бизнес-отношениях с путиным и кремлем.

"Порошенко всегда хорошо чувствовал политическую конъюнктуру. И когда Россия через Януковича тянула сюда "русскую веру", он наряжался в рясу диакона МП, водил крестные ходы и заказывал иконы с собственным ликом, чтобы быть как все, плюс это способствовало его бизнесу на территории рф. То есть Порошенко топил за Новинского здесь, а тот лоббировал его интересы в Мордоре." — отметил Иванов.

Блогер предложил лишить гражданства Новинского и проверить на законность действий Порошенко.

"Сегодня против Вадима Новинского введены санкции и открыто уголовное производство по статье 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору). Но гражданство Украины у него до сих пор никто не забрал. Так может пришло время это сделать? Как и разобраться, нет ли состава преступления по этой статье в действиях самого Петра Алексеевича", — резюмирует Сергей Иванов.