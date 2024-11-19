Порошенко офіційно просив Януковича дати громадянство олігарху Новинському (документ)

Лобіст московського патріархату Вадим Новинський, якого підозрюють у пособництві росії, отримав українське громадянство завдяки Петру Порошенку. За це Новинський, можливо, міг відстоювати бізнес-інтереси Порошенка в рф та розвивати агентурну мережу російської церкви в Україні. Про це пише блогер Сергій Іванов на своїй сторінці в Facebook, передає видання "УНІАН".

"Янукович дав Новинському громадянство на підставі подання тодішнього міністра економіки Петра Порошенка." — пише блогер.

На підтвердження він наводить текст подання Порошенка до на той час президента Януковича.

"Прошу Вас прийняти позитивне рішення щодо прийняття до громадянства України Новинського В.В., оскільки він має заслуги перед Україною. Це підтримка Свято-Троїцького Іонінського монастиря, допомога у відродженні Свято-Олександро-Невського собору (Кримська єпархія)", — пише Порошенко, достеменно знаючи, що ці релігійні установи є московським патріархатом, і сприяючи ще більшому проникненню церкви ФСБ в Україну", — зазначив блогер.

Він підкреслив, що сприяння у поширенні впливу УПЦ МП та клопотання щодо громадянства Новинського могло допомогти Порошенку в подальших бізнес-стосунках з путіним та кремлем.

"Порошенко завжди добре відчував політичну кон'юнктуру. І коли росія через Януковича тягнула сюди "русскую вєру", він вбирався у рясу диякона МП, водив хресні ходи та замовляв ікони із власним ликом, аби бути як всі, плюс це сприяло його бізнесу на території рф. Тобто Порошенко топив за Новинського тут, а той лобіював його інтереси в мордорі." — зазначив Іванов.

Блогер запропонував позбавити громадянства Новинського та перевірити на законність дій Порошенка.

"Сьогодні проти Вадима Новинського запроваджені санкції та відкрите кримінальне провадження за статтею 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Але громадянство України в нього досі ніхто не забрав. То може настав час це зробити? Як і розібратися, чи немає складу злочину по цій статті в діях самого Петра Олексійовича" — резюмує Сергій Іванов.