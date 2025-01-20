В Польше назвали Вятровича "лжецом", а Зеленского — "заложником бандеровской идеологии": в чем причина

Вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский в эфире на телепрограмме заявил, что "истории украинцев рассчитаны на наивных людей", а в Евросоюз Украина вступит только после завершения войны с РФ.

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Депутат и вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский стал участником телевизионной программы "Śniadanie u Rymanowskiego", которая транслируется на Polsat News. В ней политик комментировал польско-украинские отношения, Волынскую трагедию и возможности Украины вступления в Евросоюз. Выражая собственное мнение, Згожельский назвал украинского историка и экс-главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича "лжецом", а украинского президента Владимира Зеленского — "заложником бандеровской идеологии". Такие заявления прозвучали на польском телевидении в воскресенье, 19 января, как сообщило издание PolsatNews.

В ходе разговора политик пришел к выводу, что поддержка Украины была "в интересах Польши", а еще — одной из составляющих возможности эксгумации и захоронения погибших во время Волынской трагедии поляков. Згожельский скептически относится к разрешению Украины осуществить эксгумации и захоронения тел.

"Если бы Владимир Зеленский не был заложником бандеровской идеологии, он имел бы сотни возможностей в Польше сказать одно магическое слово, которое открывает пространство для дальнейших действий... Я убежден, что все их рассказы об эксгумации жертв Волынской резни — для наивных людей", — заявил во время эфира политик.

По его словам, имеющаяся пока информация о том, что Украина будет проводить эксгумации и перезахоронения, не свидетельствует ни о чем и является "скандальной". В то же время политик критикует и президента Польши Анджея Дуду, утверждая, что он неэффективен в решении вопросов Волынской трагедии.

"Ни президент, ни все, кто пытался поднять этот вопрос перед ним, не оправдывают надежд волынских семей", — утверждает Згожельский.

Также в ходе разговора вице-спикер польского Сейма раскритиковал экс-главу Украинского института национальной памяти и известного историка Владимира Вятровича.

"Знаменитый Вятрович — волынский лжец, он оскорблял волынские семьи", — заявил политик.

В то же время деталями о том, как именно Владимир Вятрович "оскорблял волынские семьи", Згожельский не поделился. Лишь добавил, что польский и украинский Институты национальной памяти — "это абсолютно две разные институции", потому что в украинской "работает менее 60 человек".

Также, между прочим, Петр Згожельский высказался относительно вступления Украины в Евросоюз. По его убеждению, такое возможно только после завершения войны с РФ.

Волынская трагедия — многолетняя дилемма польско-украинских отношений

Между столицами Украины и Польши уже не один год продолжаются споры относительно разрешений на поиски и эксгумацию останков польских жертв исторических войн и конфликтов на территории Украины. События, о которых идет речь, происходили во время Второй мировой войны, участниками были отряды Украинской повстанческой армии (УПА) и польской Армии Крайовой, которые вели свою борьбу преимущественно на территории украинской Волыни.

Обе стороны конфликтов осуществляли массовые этнические "чистки" населения. Обычно это происходило из соображений мести за преступления предыдущих лет, утверждают историки. Однако оценки относительно потерь у польской и украинской сторон отличаются: Польша утверждает, что погибло по меньшей мере 35 тысяч человек, а украинцев — лишь до нескольких тысяч. Зато проект Украинского католического университета подтверждает гибель от 9 до 10 тысяч человек с украинской стороны.

Напоминаем, в Польше ранее потребовали объявить министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу "персоной нон грата". Тогда украинский министр назвал территории Люблина, Подкарпатья и Малопольского воеводства "украинским территориями", что и спровоцировало скандал в конце августа 2024 года.

Также ранее Министерство обороны Польши сообщило, что Украина не вступит в Евросоюз, пока не решит вопрос Волынской трагедии. Такие заявления прозвучали в июле 2024 года.