Нардеп из "Слуг народа" пожаловался, что ему мало дают денег на бензин (видео)
Алексей Мовчан, народный депутат Украины член фракции партии "Слуга народа", намекнул, что ему мало возмещения денег на бензин. Сумма составляет 7 тысяч гривен.
Об этом нардеп заявил в прямом эфире "Новости. LIVE".
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Беседа была о выборах в Раду во время войны и об изменениях в Конституции Украины, которые могли бы уменьшить количество народных депутатов с 400 хотя бы до 300. Ведущие спросили, каким бы мог быть парламент 10-го созыва.
Алексей Мовчан заявил, что количество не имеет значения и ключевое это уровень представительства и обеспечения интересов избирателей в парламенте.
"Можно сделать тысячу депутатов, главное, чтобы они работали на округах и слышали своих людей... это сделать сложнее всего", — заявил нардеп.
Тогда ведущая спросила о льготах, которые нардепы продолжают получать и во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Она напомнила, что народные депутаты получают деньги на бензин и оплату квартиры в Киеве, если они из другого города и спросила, надо ли здесь что-то менять.
Мовчан на это заявил, что украинские депутаты получают "небольшую сумму в масштабах страны".
"Вы выбрали человека, который принимает ключевые решения в государстве, и он, извините, не может обеспечить базовые вещи и потребности семьи, или доехать до округа, потому что на бензин нет денег, то у вас не будет результата и они всегда будут плохими", — заявил Алексей Мовчан.
Нардеп вспомнил о своем друге-депутате с французских островов, которому каждые две недели оплачивают самолет в две стороны бизнес-классом и суточные, а также выделяют 120 тысяч евро в год.
Ведущий спросил, проголосовал бы Мовчан за такое предложение, напомнив, что в условиях есть война, тот ответил, что проголосовал бы, потому что это "справедливо", но если бы ВВП Украины равнялось ВВП Франции.
"Мы об этом не говорим... нам дают 7 тысяч гривен на бензин. А я округ представляю Кременчуг. Мне хватает только туда и обратно. Один раз я только могу съездить к своим избирателям", — пожаловался нардеп Мовчан, отметив, что у него авто "Skoda", закарпатской сборки.
"Требовать надо столько, сколько ты даешь человеку. Это будет справедливо", — резюмировал Мовчан.
Стоит напомнить, что 29 марта народный депутат Украины, член фракции партии "Слуга народа" Алексей Мовчан опубликовал декларацию о доходах за 2024 год на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
В разделе о членах семьи декларант отметил жену Алину. У семьи есть квартира в Киеве, земельный участок на Тернопольщине, дача и три автомобиля, в том числе и "Шкода", о которой он говорил на эфире.
Также в декларации указано о доходах нардепа Алексея Мовчана, в частности 711 тыс. 606 грн — это зарплата Алексея Мовчана в Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины, а 290 тыс. 700 грн — доход от занятия предпринимательской деятельностью жены, еще 236 тыс. 477 грн — это гонорары Алины Мовчан и другие выплаты.
Также нардеп задекларировал 3 000 долларов наличными, а его жена — 2 000 евро, а также 2500 долларов.
Также на банковском счете в ПриватБанке у него хранится 4 000 евро, 95 тыс. 378 грн, 8 тыс. 429 грн, 1 тыс. 684 грн, а в банковском счете в Универсал Банке в размере 1 998 долларов.
Отец нардепа — Василий Мовчан, известный в Кременчуге бизнесмен. Именно его новая Tesla указана в декларации, как та, которой могут пользоваться и сам нардеп и его жена.
Напомним, Фокус писал о том, что содержание депутатов в Украине в 2025 году обойдется бюджету дороже. Смета расходов Верховной Рады предусматривает 2,28 млн гривен на деятельность одного депутата — на 650 тысяч гривен больше, чем было в 2024 году.