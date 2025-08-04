Высший антикоррупционный суд взял под стражу нардепа Кузнецова: в чем его подозревают

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте нардепа Алексея Кузнецова по делу о коррупции при закупке радиолокационных систем.

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По информации издания "Суспільне" из зала суда, прокурор просил залог в 30 миллионов гривен.

Что известно о деле Алексея Кузнецова

Ранее НАБУ и САП сообщали о разоблачении масштабной коррупционной схемы при закупке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным следствия, участники схемы заключали государственные контракты по завышенным ценам, а до 30% суммы контрактов возвращались как взятки.

Среди задержанных есть действующий народный депутат, руководители районных и городских военных гражданских администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии. Сейчас по статье 208 УПК задержаны четыре человека.

В комментарии "Суспільному" источники во фракции "Слуга народа" подтвердили, что речь идет о Кузнецове. Народный депутат был избран в 2019 году на Луганщине, является членом комитета по правам человека и Временной следственной комиссии по тарифной политике. Ранее работал помощником депутатов от "Партии регионов" и "Блока Петра Порошенко".

Стоит добавить, что Кузнецов поддержал законопроект №12414, который, по оценке экспертов, подорвал независимость НАБУ и САП.

Напомним, что глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что фракция поддерживает эффективные действия НАБУ и САП, направленные против коррупции в стране. В частности, членство нардепа Алексея Кузнецова во фракции на время расследования будет приостановлено.