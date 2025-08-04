Вищий антикорупційний суд взяв під варту нардепа Кузнєцова: у чому його підозрюють

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про арешт нардепа Олексія Кузнєцова у справі про корупцію під час закупівлі радіолокаційних систем.

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За інформацією видання "Суспільне" із зали суду, прокурор просив заставу у 30 мільйонів гривень.

Що відомо про справу Олексія Кузнєцова

Раніше НАБУ та САП повідомляли про викриття масштабної корупційної схеми під час закупівлі безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). За даними слідства, учасники схеми укладали державні контракти за завищеними цінами, а до 30% суми контрактів поверталися як хабарі.

Серед затриманих є чинний народний депутат, керівники районних та міських військових цивільних адміністрацій, а також військовослужбовці Національної гвардії. Наразі за статтею 208 КПК затримано чотирьох осіб.

У коментарі "Суспільному" джерела у фракції "Слуга народу" підтвердили, що йдеться про Кузнєцова. Народний депутат був обраний у 2019 році на Луганщині, є членом комітету з прав людини та Тимчасової слідчої комісії з тарифної політики. Раніше працював помічником депутатів від "Партії регіонів" і "Блоку Петра Порошенка".

Варто додати, що Кузнєцов підтримав законопроєкт №12414, який, за оцінкою експертів, підірвав незалежність НАБУ та САП.

Нагадаємо, що голова "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що фракція підтримує ефективні дії НАБУ та САП, спрямовані проти корупції в країні. Зокрема, членство нардепа Олексія Кузнєцова у фракції на час розслідування буде призупинене.