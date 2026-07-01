Украина открыла первый кластер переговоров о вступлении в ЕС: сколько еще времени осталось до членства

Все 27 стран проголосовали "за", фон дер Ляйен говорит о большом шаге вперед, а Зеленский называет это "важным моментом для украинцев": как прошло открытие первого кластера переговоров Украины с ЕС в Люксембурге? Какими будут следующие шаги на пути к членству в ЕС и сколько ещё придётся ждать — в материале Фокуса.

15 июня стало важной датой в истории пути Украины в Европейский Союз. Украина наконец получила "зеленый свет" на открытие первого кластера для официальных переговоров. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Сегодня Европейский Союз сделал важный шаг вперёд".

Межправительственная конференция, состоявшаяся в Люксембурге, приняла решение об открытии первого из шести кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС. Поскольку все 27 членов Европейского Союза проголосовали "за", эта конференция может стать самой успешной для Украины с момента получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в 2022 году. Более того, даже Венгрия — страна, которая наиболее решительно выступала против будущего Украины в ЕС, — наконец согласилась после двух лет блокирования любых решений по этому вопросу.

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Что же дальше? Поскольку это лишь первый кластер, украинскому правительству предстоит провести десятки реформ, чтобы открыть следующие. Хорошая новость заключается в том, что на это может уйти меньше времени, чем на открытие первого кластера, который называется "Основы". Этот кластер состоит из пяти переговорных разделов: "Судебная система и основные права"; "Справедливость, свобода и безопасность"; "Государственные закупки"; "Статистика"; и "Финансовый контроль".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "это знаменательный момент для Украины и украинцев", а также подчеркнул важность продолжения обсуждения пяти следующих кластеров и сроков их открытия. Одной из возможных дат для этого может стать 14 июля, поскольку именно на этот день запланировано заседание Совета ЕС по общим вопросам. Эта дата совпадает с заявлением вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, который отметил, что остальные кластеры можно открыть "уже в июле".

Однако открытие всех шести кластеров является лишь промежуточным этапом на пути Украины к членству в ЕС. Согласно пересмотренной методологии переговоров о вступлении, введенной в феврале 2020 года, после этого шага Европейская комиссия предлагает установить рамки переговоров, которые послужат основой для дальнейших обсуждений. После того как государства-члены единогласно согласуют эти рамки, переговоры о вступлении официально начнутся. Будет ли этот шаг завершен одновременно с открытием остальных пяти кластеров в июле, пока неизвестно.

Следующий раунд переговоров будет посвящен дальнейшему внедрению законодательства и стандартов ЕС. Поскольку кластеры охватывают различные сферы интеграции Украины в Европейский Союз, процесс выполнения требований всех 33 разделов в шести кластерах зависит от темпов проведения реформ. Кроме того, все 27 стран-членов ЕС должны будут согласиться с тем, что все требования каждой главы выполнены. Согласно официальной процедуре, после достижения консенсуса все 6 кластеров будут закрыты по отдельности. Переговоры по первому блоку "Основы" начнутся первыми, но должны завершиться последними. Это станет финальным согласованием всех 33 разделов, после чего Европейская комиссия обнародует свое мнение о готовности Украины стать государством-членом. Следующий шаг — 27 государств-членов должны еще раз единогласно принять решение о завершении переговорного процесса. Кроме того, своё согласие должен дать Европейский парламент. Только после завершения всех этих процедур все члены ЕС и Украина, как страна-кандидат, должны подписать и ратифицировать Договор о присоединении.

В целом, закрытие 6 кластеров — это комплексный и многогранный процесс, и сроки получения результатов в значительной степени зависят от темпов проведения реформ в Украине и от признания нашими партнерами того, что все эти реформы соответствуют европейским критериям. ​​Тем не менее решение об открытии первого блока переговоров является позитивным сигналом для Украины, который, конечно, сулит украинским дипломатам немало работы, но приближает Украину к Европейскому Союзу.

"Это историческое решение поможет определить, какой будет Европа в ближайшие десятилетия и какую Европу мы оставим будущим поколениям", — подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в Facebook.