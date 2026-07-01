Україна відкрила перший кластер переговорів про вступ до ЄС: скільки ще часу залишилось до членства

Всі 27 країн голосують "За", фон дер Ляєн говорить про великий крок вперед, а Зеленський називає це "важливим моментом для українців": як пройшло відкриття першого кластеру переговорів України з ЄС в Люксембурзі? Якими будуть наступні кроки до членства в ЄС та скільки ще чекати — у матеріалі Фокусу.

15 червня стало важливою датою в історії українського шляху до Європейського Союзу. Україна нарешті отримала зелене світло на відкриття першого кластера для офіційних переговорів. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Сьогодні Європейський Союз зробив важливий крок уперед".

Міжурядова конференція, що відбулася в Люксембурзі, дійшла висновку щодо відкриття першого із шести кластерів у процесі вступу України до ЄС. Оскільки всі 27 членів Європейського Союзу проголосували "за", ця конференція має шанс стати найуспішнішою для України з моменту отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС у 2022 році. Ба більше, навіть Угорщина — країна, яка найрішучіше виступала проти майбутнього України в ЄС, — нарешті погодилася після двох років блокування будь-яких рішень з цього питання.

Відео дня

Тож що далі? Оскільки це лише перший кластер, український уряд ще має запровадити десятки реформ, щоб відкрити наступні. Хороша новина полягає в тому, що на це може знадобитися менше часу, ніж на відкриття першого кластера, який має назву "Основи". Цей кластер складається з п’яти переговорних розділів: "Судова система та основні права"; "Справедливість, свобода та безпека"; "Державні закупівлі"; "Статистика"; та "Фінансовий контроль".

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "це великий момент для України та українців", а також наголосив на важливості продовження обговорення п’яти наступних кластерів та термінів їхнього відкриття. Однією з можливих дат для цього може стати 14 липня, оскільки саме на цей день заплановано засідання Ради ЄС із загальних питань. Ця дата збігається зі словами віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, який зазначив, що решту кластерів можна відкрити "вже в липні".

Проте відкриття всіх шести кластерів є лише проміжним етапом на шляху України до членства в ЄС. Згідно з переглянутою методологією переговорів про вступ, запровадженою в лютому 2020 року, після цього кроку Європейська комісія пропонує встановлення меж переговорів, які слугуватимуть основою для подальших обговорень. Після того як держави-члени одностайно узгодять ці межі, переговори про вступ офіційно розпочинаються. Чи буде цей крок завершено одночасно з відкриттям решти п’яти кластерів у липні, поки що невідомо.

Наступний раунд переговорів буде присвячений подальшому впровадженню законодавства та стандартів ЄС. Оскільки кластери охоплюють різні сфери інтеграції України до Європейського Союзу, процес виконання вимог усіх 33 розділів у шести кластерах залежить від темпів впровадження реформ. Крім того, всі 27 країн-членів ЄС повинні будуть погодитися з тим, що всі вимоги кожного розділу виконані. Згідно з офіційною процедурою, після досягнення консенсусу всі 6 кластерів будуть закриті окремо. Переговори щодо першого блоку "Основи" розпочнуться першими, але мають завершитися останніми. Це стане фінальним узгодженням всіх 33 розділів, після чого Європейська комісія оприлюднить свою думку щодо готовності України стати державою-членом. Наступний крок — 27 держав-членів повинні ще раз одноголосно ухвалити рішення про завершення переговорного процесу. Крім того, свою згоду має надати Європейський парламент. Лише після завершення всіх цих процедур усі члени ЄС та Україна, як країна-кандидат, повинні підписати та ратифікувати Договір про приєднання.

Загалом, закриття 6 кластерів — це комплексний і багатогранний процес, і терміни отримання результатів значною мірою залежать від темпів проведення реформ в Україні та від визнання нашими партнерами того, що всі ці реформи відповідають європейським критеріям. ​​Проте рішення про відкриття першого блоку переговорів є позитивним сигналом для України, який, звичайно, обіцяє українським дипломатам чимало роботи, але наближає Україну до Європейського Союзу.

"Це історичне рішення допомагає визначити, якою буде Європа в найближчі десятиліття і яку Європу ми залишимо майбутнім поколінням", — наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.