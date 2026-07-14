Рада отправила в отставку премьер-министра Свириденеко и почти весь Кабмин

Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. Перед голосованием она отчиталась в парламенте о работе правительства.

Об этом сообщили в ходе заседания Верховной Рады, трансляцию которого вел телеканал "Рада".

Вместе с ней в отставку уходит весь состав Кабинета министров. Члены правительства будут продолжать исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

Ранее, 14 июля, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал заявление Свириденко об отставке.

Сама Свириденко объяснила своё решение необходимостью обновления Кабинета министров. По её словам, президент Украины Владимир Зеленский "чётко дал понять", что правительству требуются изменения и укрепление отдельных направлений.

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В частности, Свириденко заявляла, что социальную и образовательную политику можно проводить более эффективно.

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