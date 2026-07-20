Ордена для союзников: какая политика скрывается за государственными наградами Украины

Орден Европы, учрежденный 14 июля 2026 года, был вручен председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Это была идея президента Украины Владимира Зеленского — учредить награду для иностранцев, которые стояли бок о бок со страной на пути в ЕС.

Президент учредил эту награду к 30-летию Конституции Украины.

"И за каждым таким шагом также стоят наши единомышленники из других стран", — сказал Зеленский.

Эта награда была учреждена, чтобы выразить благодарность тем, кто помогал Украине развиваться и поддерживал её во время войны.

Первой в истории эту награду получила именно Урсула фон дер Ляйен. Ее отметили за многолетнюю помощь Украине сразу на двух фронтах: в обороне и в интеграции с ЕС.

Подобные награды не просто демонстрируют признательность народа, но и гарантируют политические связи, которые могут обеспечить стране союзников в будущем — тех, кто будет поддерживать её несмотря ни на что. И эту стратегию можно ясно увидеть в действии на примере других важных фигур.

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Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер получил орден Свободы во время своего последнего, незапланированного визита в Украину 16 июля. Эту награду вручают как украинцам, так и иностранцам за их вклад в свободу и суверенитет страны.

Эта церемония состоялась в последнюю неделю пребывания Стармера в должности, как раз перед тем, как он покинул пост премьер-министра Великобритании и передал кресло Энди Бернему.

До него эту награду получали два предыдущих британских премьера, которые также внесли вклад в реализацию целого ряда проектов по развитию украинной обороны и оказанию финансовой помощи. Этот орден и впредь символизирует добрые, проверенные временем отношения между Украиной и Великобританией.

Вручив награду именно в этот момент, Зеленский хотел убедиться, что преемники и впредь будут помогать Украине на фронте. Он как бы оказал давление на будущую власть, чтобы она и дальше поддерживала этот союз и не сдавалась.

Украина применяет аналогичную политическую стратегию и в отношении других наград. Иностранные лидеры, такие как бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, государственный секретарь США Энтони Блинкен и бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, были награждены орденом князя Ярослава Мудрого. Его вручают тем, кто внес выдающийся вклад в развитие Украины.

Но, вручая эти ордена, Киев не просто поддерживает дружеские отношения с конкретными людьми. Речь идет о том, чтобы иметь хорошие связи с теми, кто реально контролирует бюджеты и руководит военными процессами. Все потому, что очень важно отмечать людей, которые надолго останутся в правительственных кабинетах — например, отдельных политиков в Конгрессе или иностранных парламентах. Если Украина сможет завоевать расположение законодателей, это обеспечит ей долгосрочную поддержку из самых глубин власти других стран.

Основные награды, которые Украина вручает иностранцам

Орден Свободы

Учрежден 10 апреля 2008 года.

Вручается за выдающиеся и особые заслуги в укреплении суверенитета и независимости Украины, развитии демократии и защите прав человека. Это высший орден Украины, которым могут быть награждены иностранцы.

Известные кавалеры: король Швеции Карл XVI Густав; премьер-министр Великобритании (2019–2022) Борис Джонсон; 46-й президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден; премьер-министр Великобритании (2024–2026) Кир Стармер; президент Франции Эмманюэль Макрон.

Орден Свободы Фото: ОП

Орден князя Ярослава Мудрого (имеет I–V степени)

Основан 23 августа 1995 года.

Вручается за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в сфере государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития науки, культуры и благотворительности.

Известные лауреаты: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен; бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен; спикер Палаты представителей США (2019–2023) Нэнси Пелоси; премьер-министр Эстонии (2021–2024) Кая Каллас.

Орден князя Ярослава Мудрого Фото: ОП

Орден Европы

Учрежден 14 июля 2026 года.

Вручается за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического евроинтеграционного курса Украины, укреплении устойчивости государства и защите безопасности всей Европы.

Известные лауреаты: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (первая женщина-лауреат в истории).

Орден Европы Фото: ОП

Орден "За заслуги" (имеет I–III степени)

Учрежден 22 сентября 1996 года.

Вручается за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной или общественной деятельности на благо Украины. Часто вручается не только политикам, но и известным деятелям культуры.

Известные лауреаты: американский актёр и кинорежиссёр Шон Пенн; американский актёр и сценарист Лиев Шрайбер; британский актёр и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум.

Орден "За заслуги" Фото: ОП

Орден княгини Ольги (имеет I–III степени)

Учрежден 15 августа 1997 года.

Вручается исключительно женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, научной, культурной или общественной деятельности.

Известные лауреаты: председательница Европейского парламента Роберта Мецола; министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Орден княгини Ольги

Награда "Национальная легенда Украины"

Учреждена 14 июля 2021 года.

Вручается за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении её государственности, защите Родины и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие экономики, науки, культуры, искусства, спорта, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Известные лауреаты: американский бизнесмен и крупнейший частный донор Украины Говард Баффет; японский волонтер, который бесплатно кормил людей в Харькове во время обстрелов, Фуминори Цучико.

Награда "Национальная легенда Украины" Фото: ОП

Конечно, не стоит быть слишком категоричными и думать, что эти награды — стопроцентная гарантия. Политика по-прежнему остается прагматичной и жестокой. Яркий пример — нынешняя ситуация в США. Несмотря на то, что в прошлые годы высшие украинские ордена получили и Энтони Блинкен, и Нэнси Пелоси, смена администрации в Белом доме показала совершенно иную реальность. Новые власти США настроены далеко не так дружелюбно, а военная и финансовая помощь от них на данный момент практически прекратилась.

Поэтому государственные награды — это не железобетонная страховка от геополитических изменений. Вручая награды, Украина пытается прочно связать собственную историю с личной репутацией иностранных лидеров. Это расчет на будущее: попытка заложить правильные ориентиры для следующих правительств и сохранить лояльность тех представителей парламентов, которые остаются на своих постах годами и готовы и в дальнейшем бороться за выделение средств. Эти церемонии не могут устранить крупные политические кризисы, но они остаются важным инструментом, помогающим удержать хотя бы часть союзников рядом.