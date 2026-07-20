Ордена для союзников: какая политика скрывается за государственными наградами Украины
Орден Европы, учрежденный 14 июля 2026 года, был вручен председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Это была идея президента Украины Владимира Зеленского — учредить награду для иностранцев, которые стояли бок о бок со страной на пути в ЕС.
Президент учредил эту награду к 30-летию Конституции Украины.
"И за каждым таким шагом также стоят наши единомышленники из других стран", — сказал Зеленский.
Эта награда была учреждена, чтобы выразить благодарность тем, кто помогал Украине развиваться и поддерживал её во время войны.
Первой в истории эту награду получила именно Урсула фон дер Ляйен. Ее отметили за многолетнюю помощь Украине сразу на двух фронтах: в обороне и в интеграции с ЕС.
Подобные награды не просто демонстрируют признательность народа, но и гарантируют политические связи, которые могут обеспечить стране союзников в будущем — тех, кто будет поддерживать её несмотря ни на что. И эту стратегию можно ясно увидеть в действии на примере других важных фигур.
Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер получил орден Свободы во время своего последнего, незапланированного визита в Украину 16 июля. Эту награду вручают как украинцам, так и иностранцам за их вклад в свободу и суверенитет страны.
Эта церемония состоялась в последнюю неделю пребывания Стармера в должности, как раз перед тем, как он покинул пост премьер-министра Великобритании и передал кресло Энди Бернему.
До него эту награду получали два предыдущих британских премьера, которые также внесли вклад в реализацию целого ряда проектов по развитию украинной обороны и оказанию финансовой помощи. Этот орден и впредь символизирует добрые, проверенные временем отношения между Украиной и Великобританией.
Вручив награду именно в этот момент, Зеленский хотел убедиться, что преемники и впредь будут помогать Украине на фронте. Он как бы оказал давление на будущую власть, чтобы она и дальше поддерживала этот союз и не сдавалась.
Украина применяет аналогичную политическую стратегию и в отношении других наград. Иностранные лидеры, такие как бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, государственный секретарь США Энтони Блинкен и бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, были награждены орденом князя Ярослава Мудрого. Его вручают тем, кто внес выдающийся вклад в развитие Украины.
Но, вручая эти ордена, Киев не просто поддерживает дружеские отношения с конкретными людьми. Речь идет о том, чтобы иметь хорошие связи с теми, кто реально контролирует бюджеты и руководит военными процессами. Все потому, что очень важно отмечать людей, которые надолго останутся в правительственных кабинетах — например, отдельных политиков в Конгрессе или иностранных парламентах. Если Украина сможет завоевать расположение законодателей, это обеспечит ей долгосрочную поддержку из самых глубин власти других стран.
Основные награды, которые Украина вручает иностранцам
Орден Свободы
- Учрежден 10 апреля 2008 года.
- Вручается за выдающиеся и особые заслуги в укреплении суверенитета и независимости Украины, развитии демократии и защите прав человека. Это высший орден Украины, которым могут быть награждены иностранцы.
- Известные кавалеры: король Швеции Карл XVI Густав; премьер-министр Великобритании (2019–2022) Борис Джонсон; 46-й президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден; премьер-министр Великобритании (2024–2026) Кир Стармер; президент Франции Эмманюэль Макрон.
Орден князя Ярослава Мудрого (имеет I–V степени)
- Основан 23 августа 1995 года.
- Вручается за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в сфере государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития науки, культуры и благотворительности.
- Известные лауреаты: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен; бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен; спикер Палаты представителей США (2019–2023) Нэнси Пелоси; премьер-министр Эстонии (2021–2024) Кая Каллас.
Орден Европы
- Учрежден 14 июля 2026 года.
- Вручается за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического евроинтеграционного курса Украины, укреплении устойчивости государства и защите безопасности всей Европы.
- Известные лауреаты: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (первая женщина-лауреат в истории).
Орден "За заслуги" (имеет I–III степени)
- Учрежден 22 сентября 1996 года.
- Вручается за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной или общественной деятельности на благо Украины. Часто вручается не только политикам, но и известным деятелям культуры.
- Известные лауреаты: американский актёр и кинорежиссёр Шон Пенн; американский актёр и сценарист Лиев Шрайбер; британский актёр и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум.
Орден княгини Ольги (имеет I–III степени)
- Учрежден 15 августа 1997 года.
- Вручается исключительно женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, научной, культурной или общественной деятельности.
- Известные лауреаты: председательница Европейского парламента Роберта Мецола; министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Награда "Национальная легенда Украины"
- Учреждена 14 июля 2021 года.
- Вручается за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении её государственности, защите Родины и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие экономики, науки, культуры, искусства, спорта, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.
- Известные лауреаты: американский бизнесмен и крупнейший частный донор Украины Говард Баффет; японский волонтер, который бесплатно кормил людей в Харькове во время обстрелов, Фуминори Цучико.
Конечно, не стоит быть слишком категоричными и думать, что эти награды — стопроцентная гарантия. Политика по-прежнему остается прагматичной и жестокой. Яркий пример — нынешняя ситуация в США. Несмотря на то, что в прошлые годы высшие украинские ордена получили и Энтони Блинкен, и Нэнси Пелоси, смена администрации в Белом доме показала совершенно иную реальность. Новые власти США настроены далеко не так дружелюбно, а военная и финансовая помощь от них на данный момент практически прекратилась.
Поэтому государственные награды — это не железобетонная страховка от геополитических изменений. Вручая награды, Украина пытается прочно связать собственную историю с личной репутацией иностранных лидеров. Это расчет на будущее: попытка заложить правильные ориентиры для следующих правительств и сохранить лояльность тех представителей парламентов, которые остаются на своих постах годами и готовы и в дальнейшем бороться за выделение средств. Эти церемонии не могут устранить крупные политические кризисы, но они остаются важным инструментом, помогающим удержать хотя бы часть союзников рядом.