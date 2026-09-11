Депутат от партии "Слуга народа" Юрченко отправится в тюрьму на 9 лет за взяточничество

Александр Юрченко стал уже третьим действующим народным депутатом Украины, получившим реальный срок лишения свободы за коррупционные преступления.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес обвинительный приговор в отношении народного депутата Украины Александра Юрченко, избранного от партии "Слуга народа". Суд признал политика виновным во взяточничестве и назначил ему реальное наказание в виде лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Центра по противодействию коррупции.

Коллегия судей в составе Оксаны Олийник, Екатерины Сикоры и Веры Михайленко приговорила народного депутата к 9 годам лишения свободы. Кроме того, суд запретил ему в течение трех лет занимать определенные должности и постановил конфисковать имущество.

Уголовное дело в отношении Юрченко было передано в суд ещё в 2021 году. Расследование вели детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП.

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В чём обвиняли Юрченко

Дело касалось событий 2020 года. По версии обвинения, Юрченко через своего помощника Ивана Фищенко согласился получить неправомерную выгоду за содействие в внесении изменений в законодательство в интересах иностранной компании. Дело получило неофициальное название"дело о плюшках" из-за формулировки, которая фигурировала во время общения участников операции относительно неправомерной выгоды.

В материалах дела фигурировала сумма в 10 тысяч долларов для Юрченко и средства для других депутатов, которых, по версии обвинения, планировали привлечь к необходимому голосованию.

В ходе расследования НАБУ детектив работал под прикрытием и представлялся представителем иностранной компании, которая якобы планировала реализовать в Украине проект в сфере переработки отходов.

Юрченко инкриминировали получение неправомерной выгоды и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды народным депутатам — членам парламентского комитета.

Что происходило в суде

Судебное рассмотрение дела длилось несколько лет. В связи со сменой одного из судей в 2024 году коллегии пришлось начать рассмотрение сначала. Летом 2026 года возникла угроза повторного перезапуска процесса из-за возможного изменения состава коллегии, однако суд завершил рассмотрение дела до этого.

Накануне оглашения приговора стороны завершали судебные прения. Защита настаивала на том, что доказательств вины Юрченко недостаточно, а само дело, по её мнению, было результатом провокации со стороны правоохранительных органов. Юрченко вину не признавал.

Прокурор САП, в свою очередь, просил приговорить депутата к 11 годам лишения свободы, запретить ему в течение трёх лет занимать должности в органах государственной власти и конфисковать имущество.

В результате суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы, то есть меньшее, чем просила сторона обвинения.

Что означает решение суда

Александр Юрченко стал одним из действующих народных депутатов, в отношении которых ВАКС вынес обвинительный приговор с реальным сроком лишения свободы. Ранее реальные сроки получили народный депутат Андрей Гунько — 4 года лишения свободы, а также народная депутат Людмила Марченко — 2 года.

В то же время решение ВАКС пока не является окончательным, поскольку его можно обжаловать в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.