Обранець від "Слуги народу" Юрченко сяде у в'язницю на 9 років за хабарництво

Олександр Юрченко став уже третім чинним народним депутатом України, який отримав реальний термін ув'язнення за корупційні злочини.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив обвинувальний вирок щодо народного депутата України Олександра Юрченка, обраного від партії "Слуга народу". Суд визнав політика винним у хабарництві та призначив йому реальне покарання у вигляді позбавлення волі. Про це йдеться в дописі Центру протидії корупції.

Колегія суддів у складі Оксани Олійник, Катерини Сікори та Віри Михайленко призначила нардепу 9 років ув'язнення. Також суд заборонив йому протягом трьох років обіймати певні посади та постановив конфіскувати майно.

Кримінальне провадження щодо Юрченка було передане до суду ще у 2021 році. Розслідування проводили детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

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У чому обвинувачували Юрченка

Справа стосувалася подій 2020 року. За версією обвинувачення, Юрченко через свого помічника Івана Фіщенка погодився отримати неправомірну вигоду за сприяння у внесенні змін до законодавства в інтересах іноземної компанії. Справа отримала неофіційну назву "справа про плюшки" через формулювання, яке фігурувало під час спілкування учасників операції щодо неправомірної вигоди.

У матеріалах справи фігурувала сума $10 тисяч для Юрченка та кошти для інших депутатів, яких, за версією обвинувачення, планували залучити до необхідного голосування.

Під час розслідування НАБУ детектив працював під прикриттям та представлявся представником іноземної компанії, яка нібито планувала реалізувати в Україні проєкт у сфері переробки відходів.

Юрченку інкримінували одержання неправомірної вигоди та підбурювання до надання неправомірної вигоди народним депутатам — членам парламентського комітету.

Що відбувалося у суді

Судовий розгляд справи тривав кілька років. Через заміну одного із суддів у 2024 році колегії довелося почати розгляд спочатку. Влітку 2026 року виникла загроза повторного перезапуску процесу через можливу зміну складу колегії, однак суд завершив розгляд справи до цього.

Напередодні оголошення вироку сторони завершували судові дебати. Захист наполягав, що доказів вини Юрченка недостатньо, а сама справа, на його думку, була результатом провокації з боку правоохоронців. Юрченко провину не визнавав.

Прокурор САП, зі свого боку, просив призначити депутату 11 років позбавлення волі, заборонити протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та конфіскувати майно.

У результаті суд призначив покарання у вигляді 9 років ув’язнення, тобто менше, ніж просило обвинувачення.

Що означає рішення суду

Олександр Юрченко став одним із чинних народних депутатів, щодо яких ВАКС ухвалив обвинувальний вирок із реальним строком позбавлення волі. Раніше реальні терміни отримали народний депутат Андрій Гунько — 4 роки ув’язнення, а також народна депутатка Людмила Марченко — 2 роки.

Водночас вирок ВАКС ще не є остаточним, оскільки його можуть оскаржити в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, в серпні начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП затримали під час отримання чергової частини хабаря — 10 тисяч доларів. Загалом правоохоронці задокументували передачу посадовцю $15 тисяч за сприяння військовозобов’язаним в уникненні мобілізації, знятті з розшуку в "Оберезі" та подальшому бронюванні.

Також ми писали, що колишнього командира військового містечка у Львові та начальника одного з управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ підозрюють в отриманні $2 млн хабаря за сприяння забудовнику в отриманні дозволу на будівництво житлового комплексу. Окрім грошей, посадовець, за даними слідства, вимагав нерухомість на понад 4 млн грн, а частину отриманих коштів планував передати членам Кабміну.