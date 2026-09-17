Антон Ковальский стал исполняющим обязанности Генпрокурора: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Антону Ковальскому исполнять обязанности Генерального прокурора Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Президента Украины 17 сентября 2026 года.

Документ предусматривает возложение на Антона Ковальского исполнения обязанностей Генерального прокурора в соответствии с законодательством о правовом режиме военного положения.

Ранее Ковальский возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру.

Указ вступил в силу 17 сентября 2026 года.

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