Антон Ковальский став виконувачем обов'язків Генпрокурора: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків Генерального прокурора України на Антона Ковальського.

Відповідний указ з’явився на сайті Президента України 17 вересня 2026 року.

Документ передбачає покладення на Антона Ковальського виконання обов’язків Генерального прокурора відповідно до законодавства про правовий режим воєнного стану.

Раніше Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру.

Указ набув чинності 17 вересня 2026 року.

Що відомо про Антона Ковальського

Антон Ковальський працює в органах прокуратури з 2011 року. За цей час він обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. У вересні 2020 року став заступником керівника Вінницької обласної прокуратури.

Антон Ковальськй Фото: Хмельницька обласна прокуратура

У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. 1 липня 2025 року його призначили керівником Хмельницької обласної прокуратури.

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У вересні 2026 року Ковальського називали серед кандидатів на посаду Генерального прокурора. "Українська правда" з посиланням на джерела повідомляла, що серед основних кандидатів розглядали керівників Хмельницької та Дніпропетровської обласних прокуратур.

Що раніше заявляли про Ковальського

У серпні 2026 року Центр протидії корупції опублікував профайл Антона Ковальського та заявив про питання до майна його родини. Зокрема, ЦПК звернув увагу на квартиру у Вінниці, оформлену на матір прокурора, та автомобіль, записаний на його брата.

Також організація назвала питаннями високі доходи дружини Ковальського після відкриття ФОП. За даними ЦПК, за неповний перший рік роботи вона задекларувала 5,2 млн грн доходу від продажу спортивного харчування.

ЦПК зазначив, що дружина Ковальського народилася в РФ, а з 2022 року в документах сім’ї фігурують право на проживання та захист у Румунії, а також дозвіл дружини на роботу в Канаді.

Окремо ЦПК розкритикував кадрові призначення Ковальського та заявив про необхідність повернення прозорих конкурсів на керівні посади в обласних прокуратурах.

Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. За постанову №16064 проголосували 317 народних депутатів.

За день до цього, 14 вересня, президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від виконання обов’язків генерального прокурора. Відповідний указ №905/2026 опублікували на сайті президента ще до голосування парламенту. У документі зазначено, що рішення ухвалили на підставі закону про правовий режим воєнного стану, але причин відсторонення не пояснили.

Перед цим Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом негайно звільнити Кравченка . Президент заявив, що підстави для його відставки "бачила вся Україна".

Водночас у Центрі протидії корупції звернули увагу, що Кравченко виїхав за кордон у ніч перед оприлюдненням відеозвернення , у якому повідомив про підписання підозри голові НАБУ Семену Кривоносу. У ЦПК заявили, що він не зміг би перетнути кордон без відома президента .