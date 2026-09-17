Антон Ковальский стал исполняющим обязанности Генпрокурора: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Антону Ковальскому исполнять обязанности Генерального прокурора Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Президента Украины 17 сентября 2026 года.

Документ предусматривает возложение на Антона Ковальского исполнения обязанностей Генерального прокурора в соответствии с законодательством о правовом режиме военного положения.

Ранее Ковальский возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру.

Указ вступил в силу 17 сентября 2026 года.

Что известно об Антоне Ковальском

Антон Ковальский работает в органах прокуратуры с 2011 года. За это время он занимал должности от старшего следователя до заместителя прокурора Винницкой области. В сентябре 2020 года стал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры.

Видео дня

Антон Ковальский Фото: Хмельницкая областная прокуратура

В ноябре 2021 года Ковальский возглавил Черновицкую областную прокуратуру. 1 июля 2025 года его назначили руководителем Хмельницкой областной прокуратуры.

В сентябре 2026 года Ковальского называли среди кандидатов на должность генерального прокурора. "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что в числе основных кандидатов рассматривались руководители Хмельницкой и Днепропетровской областных прокуратур.

Что ранее говорили о Ковальском

В августе 2026 года Центр по борьбе с коррупцией опубликовал профиль Антона Ковальского и заявил о наличии вопросов относительно имущества его семьи. В частности, ЦПК обратил внимание на квартиру в Виннице, оформленную на мать прокурора, и автомобиль, зарегистрированный на его брата.

Кроме того, организация назвала проблемой высокие доходы супруги Ковальского после открытия ФЛП. По данным ЦПК, за неполный первый год работы она задекларировала 5,2 млн грн дохода от продажи спортивного питания.

ЦПК отметил, что жена Ковальского родилась в РФ, а с 2022 года в документах семьи фигурируют право на проживание и защиту в Румынии, а также разрешение жены на работу в Канаде.

Кроме того, ЦПК подверг критике кадровые назначения Ковальского и заявил о необходимости восстановления прозрачных конкурсов на руководящие должности в областных прокуратурах.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада одобрила отставку генерального прокурора Руслана Кравченко. За постановление № 16064 проголосовали 317 народных депутатов.

За день до этого, 14 сентября, президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от исполнения обязанностей генерального прокурора. Соответствующий указ № 905/2026 был опубликован на сайте президента ещё до голосования в парламенте. В документе указано, что решение было принято на основании закона о правовом режиме военного положения, однако причины отстранения не были объяснены.

Перед этим Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом немедленно уволить Кравченко. Президент заявил, что основания для его отставки "видела вся Украина".

В то же время в Центре по противодействию коррупции отметили, что Кравченко выехал за границу в ночь перед обнародованием видеообращения, в котором сообщил о вручении уведомления о подозрении главе НАБУ Семену Кривоносу. В ЦПК заявили, что он не смог бы пересечь границу без ведома президента.