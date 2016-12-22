Жить с позиции "Я". Как тренинги личностного роста готовят лидеров

Коуч-психолог Соната Прядко успела поработать военным психологом на российском Черноморском флоте в Крыму, разорвать контракт и заняться проведением собственных тренингов, на которых учит быть лидерами как детей, так и взрослых. После событий в Крыму в марте 2014, выйдя замуж, уехала в Башкирию. Впервые спустя два года приехала с рабочей поездкой в Киев.

КТО ОНА Психолог, коуч, координатор лидерских проектов. Автор тренингов для детей и взрослых по финансовой грамотности, лидерству и коммуникациям ПОЧЕМУ ОНА В послужном списке Сонаты Прядко 18 лет практики психолога, 7 лет службы на Черноморском флоте России, реабилитационная работа с людьми группы риска

C 2007 года ты работала военным психологом на российском Черноморском флоте в Крыму, а потом решила уйти с военной службы. И начала делать собственные тренинги. Почему? Что стало для тебя отправной точкой?

— Однажды, я очень хорошо помню тот случай, я показывала студентам свои фотографии, где я в форме. Эффектна, хороша, но среди них была одна фотография, где я с автоматом. И только тогда моё естество вдруг замерло, потому что мои студенты были из разных уголков Украины, а я тогда была военным человеком, служила на флоте, причём на российском. Помню, что в тот момент вдруг поняла, что можно говорить о дружбе любых стран и народов, но об этом не может говорить военный человек. Если вдруг война, я возьму автомат и, как военнообязанная, буду обязана из него стрелять, потому что давала присягу, а я понимаю, что не смогу этого сделать. Здесь мои близкие, мои студенты, я сама их учила добру и миру. Это был для меня такой мощнейший диссонанс. Даже, знаешь, не на уровне понимания, а на уровне чувствования. В тот момент решила, что должна определиться, кто я — человек в погонах или психолог-миротворец. И выбор был сделан. Я прервала контракт, что делают крайне редко.

Родители у тебя ведь тоже военные. Как они отреагировали?

—У моего отца дед был разведчиком, отец сам служил на флоте, брат служит, только мама учитель русского языка и литературы, и то при этом она работала в военной школе. Целая династия, и я военный психолог. Всё здорово. А тут я решила уйти. Это точно был разрыв шаблонов и бунт на семейном корабле. Мама сильно переживала за меня, для неё государственная служба — это престижно и, что самое важное, стабильно. Я реализовалась на гражданке, вышла замуж, всё получилось.

Ты работаешь психологом уже 18 лет. Есть ли разница в проблемах у людей старой закалки и людей молодого поколения?

"Лидер — это человек, который не говорит "вы должны", а говорит "я должен"

— Проблемы всё те же, единственное, если классифицировать, я бы сказала, что те люди, которые ко мне приходят в возрасте за 40–45 лет, разговор ведут больше не о трансформации, а об удержании стабильности. Молодёжь больше волнует вопросы о том, как получить внутреннюю свободу, найти свой путь и ветер перемен. А так, по большому счёту, темы, которые нас всех волнуют, это вопросы самореализации, или как найти себя в этом мире, извечная тема "мужчина – женщина", конфликт поколений "отцы и дети" и вопросы творчества, до сих пор люди настолько боятся творить, что им для этого нужно разрешение со стороны. Есть ещё вопросы бизнеса и команды и в последние годы эта тема стала усиливаться, потому что сейчас время команды, в одиночку уже не творят.

Ты проводишь лидерские программы. Каким должен быть, по-твоему, современный лидер?

— Это человек, который не боится взять ответственность на себя там, где он находится. Например, когда мама ребёнка готова брать ответственность за то, что с ним происходит, а не перекладывает её на воспитателя или школьного учителя, обвиняя в том, что чего-то ребёнку недодали или недообъяснили. А у нас почему-то многие думают, что воспитание — это функция школы или садика. Нет. Родители — главные учителя. И когда мама ответственна за своего детёныша — она лидер. Если подытожить, то лидер — это человек, который не говорит "вы должны", а говорит "я должен".

Зачастую общество воспринимает "я" как эгоизм.

— Я бы сказала, что это пережитки Советского Союза. Вспоминаем. Мы носили одинаковую одежду, ели одинаковую еду, у нас были одинаковые санки и, конечно, у меня бабушка с тоской вспоминает это время. Почему? Потому что у всех всё одинаковое, не с чем и не с кем было сравнить, но мы-то точно понимаем, что способности, силы и энергия у всех разные. Если человек по своим возможностям может вырваться вперед и создать ещё больше ценностей, благ и любви, это здорово. Конечно, "я" и мне плевать на вас", — это эгоизм, но если я беру ответственность за свою жизнь и настроение, это колоссально много для мира, потому что именно от меня зависит, что я понесу своим настроением тем людям, с которыми буду пересекаться в своей жизни. Вот, например, я могла бы сейчас облаять официантку, которая принесла салат, за то, что она не обратила внимания, что мы общаемся. Или просто не заметить этого, а в завершение её поблагодарить. Отметив её сильные стороны, я смогу направить, повлиять и подсказать ей, что было бы наилучшим ее проявлением на рабочем месте. Люди всегда лучше через похвалу понимают эти моменты, но если я в негативе или в расстроенном духе выхожу из дома, у меня не будет ресурса на все это, мне будет проще сказать: "Девушка, вы что не видите, что я звезда и даю интервью? Полдня готовилась, губы накрасила, а вы тут со своим салатом (смеётся).

Ты ведёшь и детские тренинги. В чём основные отличия в подготовке лидера из ребенка и взрослого?

— Взрослый боится свободы, а ребёнок приходит в этот мир свободным изначально. Ребёнок — исследователь. Мамы говорят, например, вот, не ешь эти волчьи ягоды, но, по-моему, каждый из нас попробовал какую-то не ту и поэкспериментировал, все ли со мной будет в порядке. Дети не боятся свободы, пока родители им не обрежут крылья своими страхами. Со взрослыми труднее. Они не понимают, что им с этой свободой делать. Почему, например, очень многие вовлекаются в военную службу, и чем она опасна для ресурсных людей? Потому что за человека там всё придумали, ему говорят, куда бежать и что делать. И почему многие мужчины, уходя на пенсию в военной структуре, спиваются? Они не умеют больше ничего делать. И это самое страшное. Они не понимают, что им со своей свободой делать. Так же и люди, которые в 30 лет приходят ко мне на тренинг, я им рассказываю: ты автор, ты можешь творить всё, что пожелаешь. А он говорит: "А что я желаю? А что делать с этой свободой?" Нет этой свободы в картинке мира. И опять-таки, это всё пережиток Советского Союза. За людей думали, рассказывали, как отдыхать, как собираться компаниями. Неслучайно ведь "Иронию судьбы, или, С лёгким паром" показывают много лет. Нам создают определённый шаблон, который отупляет, подрезает крылья и не даёт нам возможности вкусить этот ветер перемен в полной мере.

Ты сказала, что взрослые боятся свободы. Но не кажется ли тебе, что больше боятся того, что делать с той ответственностью, которая является началом свободы? Ты тоже через это проходила? Как перестать бояться ответственности?

—Слово "свобода" действительно сладкое, а ответственность прибивает, как будто каменной плитой. Думаешь: "Господи, что с этим всем делать?". И я для себя открыла искусство маленьких шагов. Ответственность начинается с того, насколько я ценю своё слово по отношению к себе. В мелочах. Часто люди думают, что свобода и ответственность — это фундаментально, что это уровень государства, и нужно куда-то бежать, флагом махать, но подожди. Следующий этап — это твоя семья. Если ты не можешь создать отношения с ней, то куда ты дальше-то лезешь. Кстати, когда-то, интересуясь этой темой, я нашла интересные факты. У славян давным-давно был такой подход. Если молодой человек женился, но остался жить под крышей своего отца, то не имел права голоса на народном собрании. Почему? Потому что если ты, дорогой, не взял на себя ответственность за своё маленькое государство под названием "семья", скажи, кому и что ты можешь советовать.

"Взрослый боится свободы, а ребёнок приходит в этот мир свободным изначально. Ребёнок — исследователь"

Ответственность всегда начинается с малого. Если человек курит, то бросает ли он на улице бычок на асфальт, или всё-таки он его донесёт до мусорки — это тоже вопрос ответственности. Ответственность и в том, чтобы воспитывать в детях трепетное отношение к окружающему миру, не потакать слабостям ребёнка. Одна история меня буквально шокировала, когда я её услышала. Мужчина купил своим детям маленького крольчонка. И он рассказывает своему другу, как его дети в этот же вечер решили его искупать и утопили. И он другу говорит: "А что я им скажу?", и ржёт при этом. Вот для меня это колоссальная безответственность. Нужно было сесть и объяснить детям, остановить, что так нельзя. И для меня большой вопрос, что будет теперь с этими детьми.

Если поднять тему лидерства на уровень страны, какие качества, по-твоему, должны быть проработаны у политика-лидера?

—Поскольку работа политика связана с заботой о людях, то, естественно, фундаментом должна быть любовь к людям. Если мы говорим об управлении государством, то это должен быть человек с железной волей и словом. Почему? Политик — как капитан на корабле. Если корабль выходит в море, а капитан такой рубаха-парень, у меня вопрос, будет ли порядок на корабле?

Ну, если люди на корабле ответственно выполняют свои обязательства…

— Ха-ха-ха. Вот это весело. Потому что, если бы все были ответственными, то у нас в жизни всё было бы по-другому. А у нас, к сожалению, пока так как есть.

Разве жёсткая сила будет способствовать развитию ответственности? Она может только заставить что-то делать через принуждение, но это не поменяет людей, поскольку не они сами выбрали быть ответственными, разве нет?

—Жёсткость, строгость, но не жестокость, потому что помним про фундамент — любовь к людям. У лидера должна быть железная сила воли и харизма, чтобы управлять людьми. Чем больше политик расслаблен, тем больше он даёт воли демагогам. Если мы доверяем ему своё государство, то он должен обладать теми качествами, которых у нас нет, так? Почему он лучше? Он может быть мудрее, сильнее. Он разработал стратегию, а тут ему кто-то говорит: я туда бежать не хочу. Например, капитан говорит: курс на Багамы, а кто-то говорит: я хочу на Канары. Если слушать каждого, корабль не сдвинется. Но при этом политик-лидер должен обладать гибкостью и умением договариваться. Это, кстати, мощнейший вывод лидерских программ, которые я веду. Когда я спрашивала людей, прошедших лидерский курс, какие выводы они для себя сделали, люди часто отвечали, что у них поменялось отношение к команде.

Соната Прядко: "У лидера должна быть железная сила воли и харизма, чтобы управлять людьми. Чем больше политик расслаблен, тем больше он даёт воли демагогам и разглагольствованиям"

Раньше они думали, что команда должна делать то, что нужно им. То есть команда — это я и то, что я хочу. А сейчас они начали понимать, что нужно уметь партнёрствовать. Да, ты хочешь на Канары, но если я выбираю этот курс, я предлагаю тебе сдвинуться, давай сначала Багамы, а потом на Канары. Задача руководителя на корабле, так же, как и политика, ещё уметь отличать, что же ему там кричат. Если это кто-то, кто сидит на завалинке и в жизни ничего не создал, — это одно. А если ему человек авторитетный говорит, "слушай, ты с Багамами перегнул", политик-лидер должен уметь признать свою ошибку, пусть и не во всеуслышание, и вовремя перестроить курс, а не гнать корабль на Багамы, потому что он так уже сказал. И он это может сделать, если фундаментом у него будет любовь к людям.

Раз уж заговорили о политике, то как объяснить, с точки зрения коучинга, откуда берётся агрессия у политика? Обида на что-то?

—Если бы ко мне пришёл такой мужчина-политик, я бы ему задала прямой вопрос: "Тебя жена сегодня ночью любила?" Как бы это смешно ни звучало, в этом есть огромная глубина, потому что человек проявляет агрессию, когда недолюблен сам. Я когда-то прочитала в одной книжке про африканское племя, в котором, когда один человек начинал агрессировать, остальное племя собиралось вокруг него, зажимало его в плотное кольцо и начинало гладить, говорить добрые слова, потому что люди понимали, что, если человек агрессивен, ему сейчас плохо, значит, он перестал любить. И люди давали ему эту любовь, чтобы он просто вспомнил, что он ценен и важен. Когда человек агрессирует, я понимаю точно, что, скорее всего, у него не простроен тыл и нет надёжного фундамента.

Религия даёт ответы, как правильно жить, философия учит ставить правильные вопросы, и за счёт этого человек развивается, а чему учишь ты?

— Коучинг, психология, религия — они дают столько всевозможных догм, которые одному подходят, другому — нет. Я считаю, что самое верное — слушать своё сердце, потому что я искренне верую, что у каждого человека свой путь, и если я слушаю сердце, там я найду и волю, и любовь к людям.

Ты приехала в Украину первый раз за 2 года, какие у тебя впечатления за эти несколько дней?

— Я не могу напиться тем, что вижу вокруг, и я даже не понимаю, как я повезу это состояние в Россию, потому что, конечно, люди там ожидают другой реакции. Ожидают, что скажу "Боже мой, как я здесь выжила, как я спаслась". А я понимаю, что мне здесь хорошо. Это мой дом. И когда все эти события происходили и меня спрашивали: "А ты что, не хочешь быть в России?" Я говорила, да простят меня россияне, что 23 года я жила при Украине, и мне было хорошо, у меня к ней нет никаких претензий. Вот честно. Я очень настороженно отношусь к людям, которые развелись и очень плохо говорят о своём партнёре, поэтому, когда я слышу разговоры "у нас было так, и мы страдали" — я не верю. Я считаю, что это ложь и лицемерие.

Но, тем не менее, ты переехала в Башкирию…

— Я вышла замуж. И как жена декабриста поехала за ним, куда он скажет. У меня мама до сих пор спрашивает, как ты в Башкирии, ты же не привыкла к таким морозам, снегам, а я понимаю, что у меня в ценностях что-то другое, что неважно, мороз или жара, для меня главная ценность — семья. Но Вселенная имеет чувство юмора, я всегда об этом говорю, поэтому мой муж по мужской линии имеет всех родственников из Полтавы и у него украинская фамилия Прядко (смеётся).

"Слово "свобода" действительно сладкое, а ответственность прибивает, как будто каменной плитой. Думаешь: "Господи, что с этим всем делать?"

Ты помогаешь на тренингах пройти участникам темы, которые сама уже проработала. Что сейчас актуально для тебя самой?

— Если про философско-психологические вопросы, то это работа с близкими, с теми, кто подумал, что я уехала во вражескую страну. Отправляясь сюда, я буквально почувствовала крик от Вселенной "Ну покажи, что всё не так, как думают". У меня сейчас какое-то внутреннее ощущение информационного миротворца. Я сейчас всё впитываю, чтобы то тепло, которое присуще Украине, перевести туда, в заснеженную Башкирию, потому что у людей там ощущение, что это вообще другая планета. Хочется согреть.

Как в Башкирии относятся к Украине? Также верят российскому телевидению?

— А чему им ещё верить? Вот давай по-честному. Смотри, сидит человек в Башкирии, в Уфе, в Стерлитамаке, смотрит телик, и у него нет возможности иметь другую правду. Иногда ещё людям просто хочется верить в то, что говорят. Конечно, телевизор и средства массовой информации не несут правды, и тем людям, которые хотят докопаться до истины, непросто на этой стезе. И опять-таки, чтобы не вовлечься в то, что говорят по телевизору, важно иметь смелость увидеть своими глазами. Например, приехать в Украину. И потом сказать, что здесь непросто здорово, а ещё есть чему поучиться, потому что упасть или сделать ошибку может любой человек, а вот как подняться, сохранить трезвость ума и горячее сердце, не озлобиться, уметь всё равно принимать, — для меня, конечно, это самое большое искусство.

Если люди захотят поехать отдохнуть во Львов, например, который я просто обожаю, если они захотят поехать к морю в Одессу, если они захотят пройтись по Крещатику, когда цветут каштаны,— для меня это результат моей поездки. Потому что вы можете видеть по телевизору что угодно, но пока вы не понюхаете каштаны на Крещатике, вы не знаете ситуации на Украине.