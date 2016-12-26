В "Тарелке" на столичной Лыбидской планируют создать Музей науки

Кабинет министров Украины поддержал решение о создании Музея науки на базе объектов имущества государственного научного учреждения "Украинский институт научно-технической экспертизы и информации" (УкрИНТЭИ), расположенного по ул.Антоновича, 180, в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Этот объект известен жителям Киева как "Тарелка". Там есть высотное сооружение, которое уже не имеет системы энергообеспечения, там разморожена система отопления, оно не эксплуатируется… Для нас очень важна эта идея – реализовать музей науки для детей в Киеве, по опыту Лондонского музея науки, музея науки Коперника в Варшаве, научного центра NEMO в Амстердаме. Украина нуждается в таком современном объекте", – сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Кабмин поддержал решение поручить Фонду государственного имущества Украины провести открытый конкурс с целью создания научно-образовательного пространства (Музея науки) на базе имущества УкрИНТЭИ на принципах государственно-частного партнерства.