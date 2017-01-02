Человек в скафандре. Как спорить с пропагандистом Кремля

Исследователь кремлёвских СМИ Андрей Архангельский — о том, почему считает тщетными попытки разоблачения фейков и контрпропаганду, о том, почему соседка Мария Ивановна постоянно гадит, и о том, кто такие "честные ваньки"

После трёх лет исследования пропаганды у российского журналиста и медиааналитика Андрея Архангельского сложилось ощущение, что противостоять фейкам в СМИ, апеллируя к ratio и фактам, — дело практически безнадёжное. У людей, согласных с кремлёвской пропагандой, герметичная картина мира: альтернативная информация неспособна проникнуть сквозь мировоззренческий скафандр. Вернуть этих "космонавтов" на землю можно только одним способом — разоблачая контекст пропаганды.

КТО ОН Публицист, исследователь медиа, редактор отдела культуры журнала "Огонёк", где работает с 2001 года. Родился в Севастополе, в начале 1990-х учился во Львове, где публиковался в легендарной газете "Пост-Поступ". Получил высшее музыкальное и журналистское образование. Преподаёт в Школе журналистики Украинского католического университета ПОЧЕМУ ОН Изучая российские СМИ, понял, как работает механизм пропаганды, и предлагает свой рецепт борьбы с ней

Герметичный круг

Мы имеем дело не с набором фактов, касающихся какого-то отдельного эпизода истории, а с неизменным, целостным сознанием: герметичным кругом. Если вы начнёте говорить с человеком прокремлёвских взглядов, то убедитесь, что это замкнутая, завершённая картина мира. Как скафандр, который надет на человека, и пробить его практически невозможно.

Кто устроил Майдан в Украине? Американцы. Для чего они это сделали? Чтобы оторвать Украину от России и навредить самой России. Почему американцы так поступают? Они всегда так делали, ведь Россия всегда была их врагом.

Иногда употребляется выражение "Запад" как более общее обозначение западной цивилизации, в которую входят США и Европейский союз, также всегда мечтавший погубить Россию. Но Европа тоже не самостоятельна, ею воротит Америка, достигая своих целей её руками. Даже в истории о массовом отравлении лосьоном с боярышником уже есть версия о спланированной диверсии.

Когда в Америке выборы президента выиграл Дональд Трамп, считающийся сравнительно более лояльным к России, в картине мира образовалась прореха. На помощь конструкторам этой картины мира пришло выражение "финансовые круги": некие загадочные денежные мешки, Уолл-стрит, толстосумы. Итак, Обама тоже не самостоятелен, над ним существует ещё какой-то источник зла.

Таким образом пропаганда образовала завершённую картину мира, в которой сознание человека движется по проложенным государством рельсам, и всё вокруг выглядит вполне логично.

Отрицательная логика

Споря с таким человеком, вы быстро понимаете, что на любой довод у него есть своя логическая цепочка. Если же вы приведёте факт, совершенно разбивающий логику оппонента, он использует знаменитый приём "Америка тоже". Таким образом он косвенно признаёт, что мы совершаем нечто несправедливое, но не мы одни такие — все такие! В силу вступает отрицательная логика пропаганды.

"Советский человек абсолютно не имел доступа к альтернативной информации. А нынешний постсоветский человек просто не хочет её. Альтернативная информация разбивается о скафандр мышления"

Вспомним историю о российских спортсменах и допинге. Сначала им как бы специально кто-то его подлил. Потом, когда спортсменов ловили на допинге и все доказательства были налицо, загнанный в угол адепт пропаганды начинал утверждать: все спортсмены принимают допинг.

Я несколько раз такое слышал: мол, все принимают, нужно просто уметь прятать концы, а мы — "честные ваньки". Американцы тоже посылают свои войска, устраивают тайные операции…

Что лежит в основе такой убеждённости — загадка с психологическими корнями. Но если бы человеку не было комфортно в этом скафандре, он бы его не надевал.

Возможно, за последние 25 лет человек потерял опору в жизни. И объяснение этому находит в заговорах и ненависти. Почему всё так плохо? Потому что соседка Мария Ивановна гадит. Примерно так же объясняются проблемы высшего порядка: Америка гадит.

Деревенский дурачок

Иногда российские телеканалы приглашают людей с альтернативной точкой зрения, которым приходится совершать подвиги, чтобы успеть хоть что-то сказать. Случается и мордобой. Например, недавно на польского журналиста Томаша Мацейчука, сказавшего, что Украина не хочет жить в говне, как Россия, накинулись чуть ли не с кулаками и вывели из студии телеканала ТВЦ.

Природа пропагандистского телевидения такова, что в представлении телезрителей человек с альтернативной точкой зрения должен выглядеть идиотом, моральным уродом, отщепенцем. Это не зависит от его образованности, поведения, аргументированности, способности оперировать фактами. Вот, мол, есть у нас мелкий деревенский дурачок, вы его увидели, значит, мы играем честно. Видите? Что с него взять?

В таком искусственном, сконструированном заранее пространстве спора здравая точка зрения выглядит как чепуха, неспособная заронить зерно сомнения у зрителя.

Главным потрясением нового времени является то, что советский человек абсолютно не имел доступа к альтернативной информации. А нынешний постсоветский человек просто не хочет её. Альтернативная информация разбивается о скафандр мышления.

Борьба с контекстом

Контрпропаганда бессмысленна. Она приводит к противостоянию двух систем, хотя никаких двух систем на самом деле нет. Это может скорее помочь самой пропаганде, легитимизировать её, сделать нормой. Пропагандисты будут говорить: мы ведём себя так, потому что они ведут себя так.

Разоблачать фейки — дело важное и нужное. Но, по большому счёту, это не действует. Появление какого-либо фейка, например распятого мальчика, во-первых, имеет гораздо большее количество зрителей, во-вторых, мгновенный эффект. Последующее разоблачение не получит такого эффекта, поскольку за это время пропаганда изготовит ещё 25 фейков. За всеми не угонишься — всё время придётся догонять.

На мой взгляд, единственным способом противостояния пропаганде является борьба не с деталями — словами, дискурсом, псевдофактами, которые она транслирует, — а со всем контекстом. Об этом писал французский философ Мишель Фуко в "Археологии знаний". Он считает, что речь, помимо того что сообщает, транслирует месседж и о себе. Не бывает ни одного сообщения, не содержащего ещё одного сообщения. Бороться нужно именно со структурой, которую диктует архаическое постсоветское сознание — с концепцией мировоззрения.

Это идеально сделал Виталий Манский в своём документальном фильме о Северной Корее "В лучах солнца". Он разоблачает контекст с помощью самого пропагандистского контента. Берёт кусками симулированную реальность и играет по правилам системы. Всё, что система предлагает ему, он с благодарностью принимает и фиксирует то, что дают показывать. Единственное: он сохраняет несколько дублей этой поддельной реальности. И в этот момент мы всё понимаем — за счёт зазора между дублями ясно, что всё симулируется. Это и есть разоблачение контекста.