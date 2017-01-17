Эксперты назвали самые неблагонадежные пароли в Интернете

Разработчики цифрового приложения для хранения паролей Keeper назвали наиболее распространенные комбинации паролей в сети Интернет. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на MakeUseOf.
Список "опасных" паролей был составлен после анализа базы данных из 10 млн учетных записей.
В итоге были отобраны наиболее распространенные комбинации паролей от аккаунтов в сети Интернет.
Самым "опасным" паролем в 2016 году стала комбинация "123456", на втором месте - ее расширенный вариант "123456789", на третьем - "qwerty".
Однако далеко не все комбинации списка являются простыми и очевидными. Так, в рейтинге оказались комбинации "18atcskd2w" и "3rjs1la7qe". Они вошли в список, поскольку, по мнению экспертов Keeper, их используют боты. Аккаунты с подобными паролями регистрируются на сервисах, после чего используются для рассылки спама.
Полностью список выглядит так:
- 123456
- 123456789
- Qwerty
- 12345678
- 111111
- 1234567890
- 1234567
- password
- 123123
- 987654321
- Qwertyuiop
- Mynoob
- 123321
- 666666
- 18atckd2w
- 7777777
- 1q2w3e4r
- 654321
- 555555
- 3rjs1la7qe
- 1q2w3e4r5t
- 123qwe
- zxcvbnm
- 1q2w3e
Напомним, ранее Яндекс опубликовал срез по самым популярным запросам в Интернете в Украине в 2016 году.