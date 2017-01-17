Эксперты назвали самые неблагонадежные пароли в Интернете

Разработчики цифрового приложения для хранения паролей Keeper назвали наиболее распространенные комбинации паролей в сети Интернет. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на MakeUseOf.

Список "опасных" паролей был составлен после анализа базы данных из 10 млн учетных записей.

В итоге были отобраны наиболее распространенные комбинации паролей от аккаунтов в сети Интернет.

Самым "опасным" паролем в 2016 году стала комбинация "123456", на втором месте - ее расширенный вариант "123456789", на третьем - "qwerty".

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Однако далеко не все комбинации списка являются простыми и очевидными. Так, в рейтинге оказались комбинации "18atcskd2w" и "3rjs1la7qe". Они вошли в список, поскольку, по мнению экспертов Keeper, их используют боты. Аккаунты с подобными паролями регистрируются на сервисах, после чего используются для рассылки спама.

Полностью список выглядит так:

123456 123456789 Qwerty 12345678 111111 1234567890 1234567 password 123123 987654321 Qwertyuiop Mynoob 123321 666666 18atckd2w 7777777 1q2w3e4r 654321 555555 3rjs1la7qe google 1q2w3e4r5t 123qwe zxcvbnm 1q2w3e

Напомним, ранее Яндекс опубликовал срез по самым популярным запросам в Интернете в Украине в 2016 году.