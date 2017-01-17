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Главная » Общество » Эксперты назвали самые неблагонадежные пароли в Интернете

Эксперты назвали самые неблагонадежные пароли в Интернете

Эксперты назвали самые неблагонадежные пароли в Интернете
Фото: olegras.com

Самой "опасной" признана комбинация "123456"

17.01.17 402
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Разработчики цифрового приложения для хранения паролей Keeper назвали наиболее распространенные комбинации паролей в сети Интернет. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на  MakeUseOf.

Список "опасных" паролей был составлен после анализа базы данных из 10 млн учетных записей.

В итоге были отобраны наиболее распространенные комбинации паролей от аккаунтов в сети Интернет.

Самым "опасным" паролем в 2016 году стала комбинация "123456", на втором месте - ее расширенный вариант "123456789", на третьем - "qwerty".

Однако далеко не все комбинации списка являются простыми и очевидными. Так, в рейтинге оказались комбинации "18atcskd2w" и "3rjs1la7qe". Они вошли в список, поскольку, по мнению экспертов Keeper, их используют боты. Аккаунты с подобными паролями регистрируются на сервисах, после чего используются для рассылки спама.

Полностью список выглядит так:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. Qwerty
  4. 12345678
  5. 111111
  6. 1234567890
  7. 1234567
  8. password
  9. 123123
  10. 987654321
  11. Qwertyuiop
  12. Mynoob
  13. 123321
  14. 666666
  15. 18atckd2w
  16. 7777777
  17. 1q2w3e4r
  18. 654321
  19. 555555
  20. 3rjs1la7qe
  21. google
  22. 1q2w3e4r5t
  23. 123qwe
  24. zxcvbnm
  25. 1q2w3e

Напомним, ранее Яндекс опубликовал срез по самым популярным запросам в Интернете  в Украине в 2016 году.

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