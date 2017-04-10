Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Инфографика Каждый четвертый украинец боится потерять работу, - опрос

Инфографика Каждый четвертый украинец боится потерять работу, - опрос

<span class="label red">Инфографика</span> Каждый четвертый украинец боится потерять работу, - опрос
Фото: Stockexchange

Страх потерять постоянное место работы связан с необходимостью содержать семью

10.04.17 128
0000

Только треть украинцев не боятся остаться без работы. Четверть граждан Украины чувствуют страх потерять работу - даже невзирая на то, что с начала весны рынок труда ожил и прирост вакансий составляет 5-10% каждый месяц. Вместе с тем, 35% респондентов вообще не задумываются над этим вопросом. Об этом рассказала руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Екатерина Мащенко, передает LIGA.net.

По ее словам, хотя ситуация на рынке труда сегодня является достаточно нестабильной, по сравнению с прошлыми годами наблюдается позитивная динамика. 

"Показатель уровня конкуренции, hh-индекс, упал с 5 до 3 - это означает, что на одно вакантное место в среднем претендует три специалиста. Период поиска новой работы также сократился и составляет в большинстве случаев от трех до шести месяцев. Вместе с тем, 52% опрошенных заявляют о стабильной занятости в течение последних шести месяцев - они вообще не меняли постоянного места работы. Также стоит помнить и об увеличении уровня минимальной зарплаты до 3200 грн", - отметила Мащенко.

Эксперт подчеркнула, что все это в комплексе повлияло на то, что "белые воротнички" стали более уверенными и по сравнению с 2015 годом меньше боятся потерять работу. Таких 37%.

Согласно результатам опроса международного кадрового портала hh.ua, каждый четвертый украинец все же не может не думать о потере рабочего места - страх вызывает перспектива остаться без финансового обеспечения.

Немногим больше трети опрошенных не думают о вероятной потере работы вообще.

3% респондентов, принявших участие в исследовании, указали, что на данном этапе жизни не работают, поэтому о страхе потери места занятости тут говорить не приходится.

Результаты опроса также показали, что в основе страхов большинства наших сограждан, а это 79% от общего количества, лежит необходимость финансово обеспечивать себя и свою семью. В том числе, 44% респондентов отметили, что они вынуждены работать, чтобы иметь возможность удовлетворять собственные потребности.

А вот каждый третий участник опроса указал, что его страх потерять постоянное место работы связан с необходимостью содержать семью.

В то же время пятая часть украинцев боятся остаться дома без дела и быть невостребованными.

Опрос показывает, что в приоритете для большинства украинцев - потребности семьи, и именно это стимулирует их работать и искать лучшие варианты.

Данные были получены в результате опроса зарегистрированных пользователей сайта hh.ua, проведенного в марте 2017 года. В опросе приняли участие 816 респондентов из разных регионов Украины. 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Россияне стали лучше относиться к США, Евросоюзу и Украине, - опросДвери открываются. К чему приведёт отмена виз со странами ЕвросоюзаТолько четверть украинцев знает, как работает безвиз, - опрос

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3221
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 12592
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8503
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 1795
  5. Социология Мордора: орки против Путина 1969
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 5655
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 22941
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3296
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 33699
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 665
  1. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 5171 / 22941
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 2369 / 33699
  3. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 2246 / 12592
  4. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 1888 / 2431
  5. Социология Мордора: орки против Путина 1366 / 1969
  6. Из Одессы до Стамбула теперь можно добраться на пароме 1157 / 1573
  7. Мимо Земли 19 апреля пролетит большой астероид 1140 / 1385
  8. В понедельник станет теплее 1027 / 1192
  9. АТО: эпицентром боевых действий остается приморское направление 1005 / 1120
  10. Летай, подешевело. Почему украинский туристический рынок накрыла волна банкротств 925 / 4887
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 58 / 31404
  2. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 36 / 22941
  3. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 29 / 12592
  4. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 13 / 33699
  5. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 9 / 2431
  6. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 9 / 13203
  7. Пасхальный тур. 10 самых интересных церквей Украины 6 / 1141
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 6 / 3296
  9. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 4 / 3920
  10. Менеджер здоровья. Павел Ковтонюк о госпитальных округах, электронных рецептах и "чёрной" врачебной кассе 4 / 2846
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.