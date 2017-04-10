Только треть украинцев не боятся остаться без работы. Четверть граждан Украины чувствуют страх потерять работу - даже невзирая на то, что с начала весны рынок труда ожил и прирост вакансий составляет 5-10% каждый месяц. Вместе с тем, 35% респондентов вообще не задумываются над этим вопросом. Об этом рассказала руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Екатерина Мащенко, передает LIGA.net.

По ее словам, хотя ситуация на рынке труда сегодня является достаточно нестабильной, по сравнению с прошлыми годами наблюдается позитивная динамика.

"Показатель уровня конкуренции, hh-индекс, упал с 5 до 3 - это означает, что на одно вакантное место в среднем претендует три специалиста. Период поиска новой работы также сократился и составляет в большинстве случаев от трех до шести месяцев. Вместе с тем, 52% опрошенных заявляют о стабильной занятости в течение последних шести месяцев - они вообще не меняли постоянного места работы. Также стоит помнить и об увеличении уровня минимальной зарплаты до 3200 грн", - отметила Мащенко.

Эксперт подчеркнула, что все это в комплексе повлияло на то, что "белые воротнички" стали более уверенными и по сравнению с 2015 годом меньше боятся потерять работу. Таких 37%.

Согласно результатам опроса международного кадрового портала hh.ua, каждый четвертый украинец все же не может не думать о потере рабочего места - страх вызывает перспектива остаться без финансового обеспечения.

Немногим больше трети опрошенных не думают о вероятной потере работы вообще.

3% респондентов, принявших участие в исследовании, указали, что на данном этапе жизни не работают, поэтому о страхе потери места занятости тут говорить не приходится.

Результаты опроса также показали, что в основе страхов большинства наших сограждан, а это 79% от общего количества, лежит необходимость финансово обеспечивать себя и свою семью. В том числе, 44% респондентов отметили, что они вынуждены работать, чтобы иметь возможность удовлетворять собственные потребности.

А вот каждый третий участник опроса указал, что его страх потерять постоянное место работы связан с необходимостью содержать семью.

В то же время пятая часть украинцев боятся остаться дома без дела и быть невостребованными.

Опрос показывает, что в приоритете для большинства украинцев - потребности семьи, и именно это стимулирует их работать и искать лучшие варианты.

Данные были получены в результате опроса зарегистрированных пользователей сайта hh.ua, проведенного в марте 2017 года. В опросе приняли участие 816 респондентов из разных регионов Украины.