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Главная » Общество » Составлен рейтинг самых опасных городов мира

Составлен рейтинг самых опасных городов мира

Составлен рейтинг самых опасных городов мира
Абу-Даби / Фото: Getty Images

Самым криминальным городом на планете признана столица Венесуэлы

24.04.17 269
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Столица ОАЭ Абу-Даби признана самым спокойным городом в мире, заняв последнее место в рейтинге опасности. Рейтинг, в котором ранжируются 378 городов, составлен порталом Numbeo.com, передает Lenta.ru со ссылкой на эмиратское издание The National.

Кроме эмиратской столицы, в категорию безопасных попали также Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария). Представитель Numbeo пояснил, что согласно их методике расчета, город считается безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. Для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла.

По данным полиции города, в нем на 100 тысяч жителей в 2011 году приходилось 119,8 преступления. В 2013 году цифра снизилась до 110,2, а в 2015-м — до 83,8.

Вице-премьер и министр внутренних дел ОАЭ Шейх Саиф бин Зайед заявил The National, что в стране зафиксирован самый низкий уровень насильственных преступлений в мире. Что касается ненасильственных преступлений, то наиболее частые правонарушения в ОАЭ — нарушения ПДД, мелкие кражи, мошенничество и киберпреступления. Другие случаи связаны с сексуальными домогательствами, проституцией, употреблением алкоголя и публичными проявлениями любви, что запрещено в стране.

Низким, по мнению составителей рейтинга, также считается уровень преступности в городах, которые набрали от 20 до 40 баллов. В эту категорию попали, например, Берн (Швейцария), Гонконг (Китай), Минск. Таким образом, белорусскую столицу признали самым безопасным городом в СНГ — в общем рейтинге он занял 28-е место.

Среди украинских городов, попавших в рейтинг, Харьков занял 113 место, набрав 52,46 балла, Киев - 134-ое (50,05 балла), Львов - на 211-ом (40,87 балла).

Самым опасным городом на планете признана столица Венесуэлы Каракас, где уровень преступности превышает 80 баллов.

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