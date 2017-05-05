В Британии украли 24 тысячи пчел

Это первая кража такого рода в этом году

В английском графстве Южный Йоркшир украли из бортнического хозяйства Аманды Клейтон 24 тыс. пчел. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Ульи и пчелы общей стоимостью в 2 тыс. фунтов (2,6 тыс. долларов) исчезли с фермы неподалеку от Донкастера еще 26 апреля, однако об этом стало известно только сейчас.

Отмечается, что воры действовали крайне профессионально - со знанием повадок насекомых.

На месте преступления был найден дымарь - устройство для обкуривания пчел с целью их усмирения, а значит, похитители смогли уехать без укусов, забрав максимально возможное количество насекомых.

Йоркширская полиция, расследующая инцидент, отметила, что это первая кража такого рода в этом году на территории Британии.