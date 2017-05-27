В Украине количество матерей-одиночек за 15 лет выросло в 20 раз

В судах зарегистрировано почти 7 млн исков о взыскании алиментов

На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано почти 7 млн исков в суд на взыскание алиментов, а количество матерей-одиночек за последние 15 лет выросло в 20 раз.

Об этом на брифинге заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает Укринформ.

"Каждое третье обращение, которое сегодня поступает в офис уполномоченного по правам ребенка, касается взыскания алиментов, касается разрешения споров между родителями. Сегодня мы имеем почти 7 млн исков в суд на взыскание алиментов. Точной цифры нет, но думаю, что это миллиарды гривен задолженности. И это, прежде всего, задолженность перед детьми", - сказал Кулеба.

Он отметил, что на сегодня проблема неуплаты алиментов стоит очень остро. Об этом, в частности, свидетельствует и такая статистика: за последние 10-15 лет количество женщин, которые сами воспитывают детей, выросло в 20 раз.

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Кулеба сообщил, что согласно принятому 17 мая Верховной Радой закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об улучшении защиты права ребенка на надлежащее содержание (законопроект №4928), отныне владельцем алиментов определено не лицо, выступающее представителем ребенка, а непосредственно сам ребенок.

"Важно то, что в этом законе впервые определено, что собственником алиментов является ребенок, а не взрослый законный представитель ребенка. Взрослые, с которыми проживает ребенок, могут распоряжаться алиментами", - отметил Кулеба.

Ведутся наработки по закреплению в законодательстве возможности трансформации задолженности алиментов в право собственности на недвижимое имущество по упрощенной процедуре.

Также разрабатывается механизм наследования алиментов, то есть в случае смерти плательщика алиментов, ребенок получает право на долю имущества.

Кроме того, рассматривается возможность привлечения неплательщика алиментов к общественным работам.

Напомним, 17 мая Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины об улучшении защиты права ребенка на надлежащее содержание.