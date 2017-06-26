Anonymous заявляют, что у NASA есть доказательства существования инопланетян

Хакерская группа Anonymous опубликовала заявление, в котором говорится, что аэрокосмическое управление NASA может готовиться к обнародованию фактов существования внеземной жизни. Об этом со ссылкой на апрельскую речь профессора Томаса Зурбачена в Комитете США по науке, космосу и технологиям сообщил сайт научных новостей ScienceAlert, передает УНИАН.

Хакеры утверждают, что глава научной миссии NASA на закрытой встрече с коллегами встречи отметил, что человечество "вплотную приблизилось к обнаружению доказательств существования жизни в космосе".

"Принимая во внимание все различные виды деятельности и миссии, которые ищут доказательства наличия внеземной жизни, мы находимся на пороге одного из самых беспрецедентных открытий в истории", – сказал профессор.

Хакеры говорят, что в ходе доклада ученый заявил, что "нужно раскрыть информацию об инопланетянах, так как это неизбежно".

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"Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств, а хакеры не предоставляет никаких новых доказательств в своем заявлении. Их выступление может быть связано только с сообщением NASA об открытии еще 219 планет за пределами Солнечной системы, 10 из которых похожи на Землю и могут обладать условиями для зарождения жизни", – отмечает редакция сайта.