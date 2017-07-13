Более 2 млрд человек в мире лишены доступа к чистой питьевой воде, – ООН

В мире свыше двух миллиардов человек лишены доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на новый доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН.

Примерно 4,5 миллиарда жителей планеты лишены адекватных санитарно-гигиенических условий.

892 млн человек вынуждены отправлять свои естественные потребности где придется, а 600 млн пользуются одним туалетом вместе с другими жителями целой деревни или целого этажа, например, в общежитии, говорится в докладе.

Огромное количество людей, особенно в сельских районах, по-прежнему не имеет доступа к чистой питьевой воде и живут без туалетов. Это приводит к тому, что каждый день сотни детей умирают от инфекционных болезней, которые можно было бы предотвратить. Только из-за диареи ежегодно погибают 360 тысяч детей в возрасте до пяти лет. Многие заражаются холерой, гепатитом А и брюшным тифом.

"Чистая вода, санитария и гигиена в доме не должны быть привилегией только состоятельных людей или горожан", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что доступ к чистой воде и санитарии является фундаментальным вопросом человеческого достоинства и прав человека. Глава ВОЗ подчеркнул, что все страны обязаны создать условия, позволяющие реализовать эти права.