Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию

Евгений Гончар рассказал Фокусу о том, как это — учиться в медицинском университете, и почему врачей, которым доверяли бы сами медики и пациенты, так мало

В 2017 году Евгений Гончар вошёл в общественный совет при Министерстве здравоохранения, состав которого впервые выбирали открыто с помощью онлайн-голосования. Он стал одним из девяти медиков в совете, объединившем тридцать человек. В прошлом году он получил сертификат семейного врача, а сейчас учится в аспирантуре Института физиологии им. Богомольца и занимается клиническими исследованиями.

Два года интернатуры и работа семейный врачом больше напоминала работу официанта. То кто-то 50 гривен даст, то какая-то бабушка кулёчек орешков принесёт. Через месяц после получения сертификата семейного врача я уволился. Меня не устраивал общественный договор, по условиям которого ты должен быть или нищим, или рэкетиром.

Девять человек из тридцати в общественном совете при Минздраве — врачи. Хорошо, что не два. Проблема в том, что большинство медиков не имеет активной гражданской позиции. Убивать её начинают на первом курсе медуниверситета, а добивают на последних, когда решается вопрос места работы и специальности. Будешь играть по правилам администрации — всё сложится, нет — поедешь фтизиатром в центральную районную больницу.

Не рыпайся, повинуйся, кланяйся — и всё будет хорошо. Такое правило быстро усваивают студенты медицинских вузов. Я, например, отчётливо помню первое занятие. Это была анатомия. Тема — кости. Преподаватель сразу спросил: "Почему пришли с невыученной темой?" Преподаватели пытаются донести до студентов, что объём знаний необъятный и неподъёмный. Садись, два. Если тебя так гнобят постоянно, то веру в свои силы теряешь быстро. Потом появляется мысль: "Ну ладно, я дурак, но тут же все такие. Может, как-то перекантуюсь 6 лет, получу диплом?" С этого момента начинаешь играть по правилам системы, чтобы не иметь проблем. А её правила простые: не высовывайся, не проявляй никакой активности, помогай деканату. Медвуз больше похож на полицейскую академию — учреждение строгого режима.

"Не рыпайся, повинуйся, кланяйся и всё будет хорошо. Такое правило быстро усваивают студенты медицинских вузов"

Ну и коррупция. Это неправда, что в университете все вымогают деньги. Но это есть. И даже если вы не платили, то знаете, что платил ваш знакомый. Это такая атмосфера, окружающая будущих врачей. У студентов-медиков терпимость к взяткам очень высокая. Ты приезжаешь в большой город из своего небольшого городка и понимаешь, что взрослая жизнь связана со словом "порешать". И те врачи, которых выпускают украинские медицинские вузы, идеально подходят существующей системе здравоохранения. Всё работает без сбоев. А если кто-то хоть один раз попробует что-то изменить, то сразу получит угрозы об отчислении или увольнении. Сиди не дергайся. Откуда в такой среде возьмутся врачи с активной общественной позицией?

В Украине 186 тыс. медиков, множество профсоюзов, ассоциаций и других, по сути, мёртвых организаций. В лучшем случае они покупают конфеты для детей сотрудников или организовывают путёвки. Объединения, которые должны заниматься адвокацией интересов врачей, улучшением качества медицинского обслуживания и развитием науки, фактически делают только одно: устраивают конференции рекламного характера за средства фармфирм. Пугает то, что сейчас они хотят забрать функцию вузов и МОЗа по лицензированию медицинской практики. Говорят, что так за рубежом работают, где, например, Ассоциация семейных врачей выдаёт разрешения на практику семейным врачам. Согласен ли я, чтобы эту функцию отобрали у вуза и МОЗа и передали им? Зная, что такое ассоциации, я категорически против.

Если пациенту вдруг потребуется ургентная помощь, то с большой вероятностью его будет оперировать человек, учившийся на контракте. И здесь обнаруживается занятная деталь. Возьмём, студентов-бюджетников. Это, как правило, ребята с проходным баллом выше 160 по сертификату ВНО. Балл тех, кто идёт на платное обучение, обычно значительно ниже, иногда даже 102. На 6-м курсе при распределении по профилю врач бюджетной формы обучения может выбирать из ограниченного списка специальностей. Как правило, это семейный врач, врач скорой помощи. Назовём их не очень денежными, с низкими "гонорарами".

А есть небольшое количество узких и денежных специальностей — хирургия, акушерство-гинекология и т. д. Но они бюджетникам чаще всего не достаются. Их получают контрактники, которые свободны в своём трудоустройстве. В итоге они получают не только специальности с большими "гонорарами", но и те, которые требуют большей ответственности. А после интернатуры такой выпускник покупает место хирурга. Даже в самой захудалой киевской больнице оно стоит от тысячи долларов. Что мы имеем? Человек, не очень хорошо учившийся в школе, поступивший в медвуз, и не факт, что хорошо учившийся в университете, покупает специальность и место с большими рисками.

За весь период обучения в медвузах отсеивается не больше 10% студентов. Все они обычно легко могут восстановиться. Идея установить проходной барьер в 150 баллов по ВНО для абитуриентов могла бы хоть частично стать ситом, которого сейчас нет. Конкуренция среди поступающих невысокая. Стать врачом — достижимая цель. Много мест на контрактную форму обучения, увеличен госзаказ. И вот представьте, корабль тонет, а они вместо того, чтобы дырку заделать, пытаются на него посадить больше людей.

Врачей в Украине чуть больше, чем в среднем в Европе, но они неравномерно распределены по специальностям и регионам. Говорят, у нас травматологов в три раза больше, чем в Израиле. Боюсь подумать, во сколько раз больше гинекологов. В Киеве врачи есть, потому что здесь есть деньги. А если отъехать пусть недалеко, скажем, в Ржищев, то уже проблемы, ведь доходы там меньше. И конечно, в Ржищеве вам скажут: "У нас всё плохо, врачей не хватает". Но только представьте, даже если вдруг медуниверситеты в течение 6 лет не будут выпускать врачей, их количество в Украине останется среднеевропейским.

Тест "КРОК" в конце третьего, шестого курса и после интернатуры может отсеять только клинических идиотов. Его проводят честно. Мне не известны случаи, когда его кто-то покупал. Возможно, кто-то списывал. Он честный, но не объективный. Задания разрабатывают сами преподаватели университетов. И они могли бы быть сложнее. Как думаете, трудно ответить на вопрос, что делать, если в человека попала молния, когда перед глазами варианты ответов: прочитать молебен, закопать в землю, провести сердечно-лёгочную реанимацию? Ответы очевидны. Но делать тесты сложнее невыгодно. Ведь тогда их перестанут сдавать. Качество вопросов и их сложность идеально соответствуют знаниям студентов, чтобы, не дай бог, не показать, что вуз готовит плохих специалистов.

В этом году в тесты для интернов "Крок 3" добавили американский субтест USMLE. Проходной балл в нём набрали всего 3% студентов. И это реальная цена нашему медицинскому образованию. Вокруг этих тестов сразу появилось много мифов. Мол, в США другие протоколы. Но это чушь. Нет отечественного пациента и американского. Вопросы были отобраны так, чтобы убрать любые национальные особенности. Оставили только то, что есть истиной и в США, и в Украине, и в Нигерии. Более того, большинство вопросов касались состояний, требующих неотложной помощи, и никак не затрагивали лечение, например, редких заболеваний. Просто ответы там разработаны так, что все они на первый взгляд кажутся правильными, но самый правильный только один.

"Круговая порука медицинского образования — это когда студенты делают вид, что учатся, преподаватели, делают вид, что учат, а администрация ВУЗа, делает вид, что не ворует"

Я не знаю, откуда взялись эти уникальные 3%. Это больше похоже на статистическую ошибку. В среднем наши интерны тест сдали на 37%, в то время как американские студенты сдают на 72%. То, что провели американский тест, это очень хорошо, поскольку он показал проблему. Раньше говоришь: "У нас плохое медицинское образование". А тебе: "Докажи". Университеты же каждый год отчитывались перед МОЗом: тысячу методичек издали, тысячу статей в отечественных "мурзилках" опубликовали, тысячу студентов подготовили, средний балл по тестам 80. Браво, всё прекрасно.

Медицинский вуз сейчас — это просто здание. В нём первые три курса как-то пытаются обучать фундаментальным вещам, а дальше вузы должны договариваться с больницами, чтобы те принимали студентов на практику, поскольку университетских клиник, как на западе, у них почти нет. Больницы же в этом не очень заинтересованы. В итоге система самоуничтожается и деградирует. Нельзя быть гением, если ты учишься в такой среде. Конечно, есть бриллианты, но мы же говорим не про единичные случаи.

Изучение фундаментальных наук — важный компонент подготовки будущего врача. Его работа требует понимания фундаментальных процессов, а не только алгоритмов из протоколов. Физика, биохимия, физиология, генетика — всему этому можно качественно учить, но надо находить и удерживать мотивированных и образованных преподавателей, финансировать научную работу. Кто такой преподаватель на фундаментальной кафедре? Человек окончил вуз, пришёл на кафедру, взял в руки учебник с методичкой, и с тех пор год за годом ретранслирует их. Он не проводит научных исследований, не работает в лаборатории. Преподаватели в вакууме. Берёшь целые кафедры, а там ни у кого нет ни одной публикации в зарубежных журналах. В лучшем случае кто-то когда-то съездил за границу и его фамилию упомянули в материалах конференции. Это уже круто. И они всю жизнь преподают студентам. Радует, что всё больше студентов учатся по англоязычным учебникам, которые качественнее украинских.

После первых трёх курсов и изучения теории студенты начинают взаимодействовать с врачами и пациентами. И вот тут у нас грандиозный провал. Тебя учат преподаватели — практикующие медики, но в большинстве случаев студенты для них обуза. Представьте, вы работаете в больнице, у вас есть пациенты, а к вам периодически приходит табун студентов, которых нужно развлекать, в смысле обучать. При этом вас никто не контролирует. Если вы ответственный человек, то будете учить, если нет, то бросите их на произвол судьбы. И чаще всего происходит именно последнее. Поэтому студенту нужно быть очень настойчивым, чтобы в такой ситуации получить опыт.

Уже на 4-м курсе большая часть студентов полностью демотивированы, ведь кругом разруха и отсутствие перспектив. Как вариант, учить немецкий, польский или другой язык и сразу после 6-го курса или интернатуры уезжать за границу. Зарубежье принимает на работу наших врачей. Само собой, что уезжают в основном ребята, которые хорошо учились и которые уважают себя и свой труд.

Евгений Гончар: "В Украине 186 тыс. медиков, множество профсоюзов, ассоциаций и других, по сути, мёртвых организаций. В лучшем случае они покупают конфеты для детей сотрудников или организовывают путевки"

Медуниверситеты, как консервы. Коллектив выбирает ректора. Выбирает того, кто сможет гарантировать, что всё останется, как раньше. Быть ректором — это лучше, чем быть министром. Министры меняются, а в кресле ректора можно сидеть и 10, и 15 лет. Даже если ты классный человек, всё равно рано или поздно превращаешься в монарха, который варится в собственном соку.

Был бы рад, если бы всех ректоров медицинских вузов уволили и назначили конкурсы без участия коллективов. Появилась бы хотя бы какая-то надежда на перемены. Но на это никто не пойдет. Да и такого ректора, скорее всего, быстро "съедят".

Круговая порука медицинского образования — это когда студенты делают вид, что учатся, преподаватели, делают вид, что учат, а администрация ВУЗа, делает вид, что не ворует. Сплошная имитация.

Пока что единственный выход — жёстко отсеивать студентов. В одних странах это делают с помощью высокого проходного балла при поступлении, в других берут всех, но потом отбирают лучших на этапе тестов. Можно, например, чтобы при приёме на бюджет государство устанавливало свои правила игры. Скажем, берем только тех, у кого балл по ВНО не меньше 190. А на контрактную форму обучения принимаем всех. Университетам же тоже нужно зарабатывать. Но потом будет американский тест USMLE, которым отсеются все, кто не справляется. Часто говорят: "Допустим, университеты начнут готовить студентов, как в США. Но зарабатывать будущие медики будут как украинцы – 3200 грн". Ну вы же не хотите, чтобы полицейский бил вас по голове, только потому что у него зарплата ниже, чем у шерифа в США. Почему врачу можно? К тому же, может, самоуважение не позволит им так зарабатывать, и тогда наконец-то появится заинтересованность, а с ней и активность что-то менять в системе здравоохранения.