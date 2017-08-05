К 2100 году смертность из-за погоды в Европе может достичь 152 тыс. человек в год

Экстремальная погода может стать причиной смерти более 150 тыс. человек на европейском континенте к 2100 году. Об этом говорится в исследовании Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, опубликованном в The Lancet Planetary Health journal, передает ТСН.

Удары жары приведут к 99% всех смертей от погоды, а больше всего пострадает южная Европа.

В исследовании отмечается, что если ничего не будет сделано для сокращения выбросов парниковых газов и улучшения политики уменьшения влияния на экстремальные погодные явления, то смертность из-за экстремальной погоды может вырасти с 3 тыс. человек в год (такие данные за период с 1981 года по 2010-ый) до 152 тыс. (в период между 2071-ым и 2100 годами).

"Изменение климата является одной из крупнейших глобальных угроз для здоровья людей XXI века, и опасность для общества будет все больше связана с опасностью, связанной с погодой", – сказал один из авторов исследования Джованни Форзьери.

Напомним, 5 августа 2017 года десять европейских государств ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары. Экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах этих государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.