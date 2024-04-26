Ученые обнаружили необычные родственные связи аварских сообществ в Карпатском бассейне (фото)

Ученые по-новому исследовали захоронения аварских сообществ и узнали, что их социальные структуры были сложнее, чем считалось. Оказалось, что эти сообщества связаны родственными связями возрастом сотни лет.

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Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка исследовали социальную динамику древних аварских сообществ в Карпатском бассейне Европы. Соединив древнюю ДНК с археологическими, антропологическими и историческими данными, они реконструировали сложные социальные структуры этих популяций, начиная с VI века, пишет Phys.org.

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Команда проанализировала человеческие останки из четырех кладбищ аварской эпохи, изучив в целом 424 человека. На удивление, около 300 из них имели близких родственников, похороненных на том же кладбище. Это позволило исследователям реконструировать большие семейные деревья, некоторые из которых охватывали девять поколений в течение примерно 250 лет.

Аварские общины практиковали строгую патрилинейную систему происхождения, то есть родословная прослеживалась по мужской линии. Однако женщины играли решающую роль в связи между этими общинами через браки за пределами собственной общины.

Захоронение с лошадью, найденное в Венгрии (8 в. н. э.) Фото: Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University Múzeum, Budapest, Hungary

Исследование также показало, что эти общины часто практиковали так называемые левиратные союзы, когда родственные мужчины имели потомков от одной и той же женщины. Несмотря на такое количество репродуктивных партнеров, генетический анализ не выявил никаких признаков инбридинга. Это свидетельствует о том, что в этих обществах существовало понимание своего происхождения и биологических связей между поколениями.

Золотая статуэтка из раскопок в Венгрии Фото: Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University Múzeum, Budapest, Hungary

Исследование не только проливает свет на социальную структуру этих древних сообществ, но и дает представление об их историческом и археологическом контексте. Ученые обнаружили четкий переход в пределах одного из исследуемых участков. Этот переход, обозначенный изменениями в родительском происхождении и генетическом родстве, вероятно, совпал с более широкими политическими изменениями в Карпатском бассейне.

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Удивляет то, что этот переход остался незамеченным в генетических исследованиях, которые рассматривают только индивидуальное происхождение. Это демонстрирует, как генетическая преемственность может скрывать замену целых сообществ.

Ранее Фокус рассказывал о древнем некрополе, обнаруженном в Италии. Исследуя кладбище, ученые обнаружили 88 захоронений разных периодов.

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