Таких нашли только два: археологи обнаружили древнее бронзовое зеркало на Кипре (фото)

Во время раскопок на Кипре археологи нашли древнее бронзовое зеркало, которое, вероятно, привезли с Крита. Этот артефакт является одним из 264 находок, представляющих различные культуры того времени, в частности микенскую, минойскую, ханаанскую, египетскую и левантийскую.

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Археологи, работающие в Хал Султан Текке, древнем месте на побережье Кипра обнаружили бронзовое зеркало из Эгейского региона. Эта находка проливает свет на связи между различными культурами в эпоху поздней бронзы, пишет HeritageDaily.

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Археологическая зона Хал Султан Текке состоит из портового города и кладбища, которые существовали тысячи лет назад. Хотя никаких зданий не осталось, территория кладбища огромна и занимает несколько гектаров. Недавние раскопки сосредотачивались на гробницах в этой местности.

Исследователи обнаружили три гробницы в отличном состоянии. Внутри этих гробниц они нашли в общей сложности 264 артефактов, представляющих различные культуры того времени, в частности микенскую, минойскую, ханаанскую, египетскую и левантийскую.

Среди этих артефактов были предметы повседневного обихода, такие как кувшины, бусы, миски и вазы, а также предметы, которые, вероятно, использовали в религиозных или церемониальных целях, такие как ножи, кинжалы, браслеты и кольца. Однако главной находкой стал редкий бронзовый зеркальный диск.

Найденные на месте раскопок артефакты Фото: Lucia Avial Chicharro, Oxford Journal of Archaeology (2024)

Считается, что это зеркало, изготовленное из сплава меди, происходит из Эгейского моря, возможно, с Крита. Его диаметр составляет от 11,2 до 11,4 сантиметра, что делает его немного шире, чем высоким. К сожалению, ручка и заклепки зеркала отсутствуют, вероятно, из-за того, что оно изготовлено из недолговечных материалов, таких как дерево или кость.

Что делает эту находку еще более удивительной, так это ее редкость. До этого на Кипре было найдено только одно зеркало с заклепками, в гробнице Энкоми 66. Исследователи предполагают, что зеркала такого типа могли изготовить в мастерских на Крите, в частности в Кноссе и Ханье.

Размер и вес зеркала позволяют предположить, что оно могло быть частью стандартизированного производства в течение определенного периода в истории Крита, известного как период LM IIIIA1-2. Это стандартизированное производство, похоже, прекратилось в следующий период LM IIIB.

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Это исследование обогащает наше понимание древних цивилизаций и их взаимодействий. Оно демонстрирует важность археологических раскопок в раскрытии прошлого человечества и позволяет заглянуть в жизнь людей, живших тысячи лет назад.

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