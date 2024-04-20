Таких знайшли тільки два: археологи виявили стародавнє бронзове дзеркало на Кіпрі (фото)

Під час розкопок на Кіпрі археологи знайшли стародавнє бронзове дзеркало, яке, ймовірно, привезли з Криту. Цей артефакт є одним із 264 знахідок, що представляють різні культури того часу, зокрема мікенську, мінойську, ханаанську, єгипетську та левантійську.

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Археологи, які працюють у Хал Султан Текке, стародавньому місці на узбережжі Кіпру виявили бронзове дзеркало з Егейського регіону. Ця знахідка проливає світло на зв'язки між різними культурами в епоху пізньої бронзи, пише HeritageDaily.

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Археологічна зона Хал Султан Текке складається з портового міста і кладовища, які існували тисячі років тому. Хоча жодних будівель не залишилося, територія кладовища величезна і займає кілька гектарів. Нещодавні розкопки зосереджувалися на гробницях у цій місцевості.

Дослідники виявили три гробниці у відмінному стані. Всередині цих гробниць вони знайшли загалом 264 артефактів, що представляють різні культури того часу, зокрема мікенську, мінойську, ханаанську, єгипетську та левантійську.

Серед цих артефактів були предмети повсякденного вжитку, такі як глечики, намиста, миски та вази, а також предмети, які, ймовірно, використовували в релігійних або церемоніальних цілях, такі як ножі, кинджали, браслети та персні. Однак головною знахідкою став рідкісний бронзовий дзеркальний диск.

Знайдені на місці розкопок артефакти Фото: Lucia Avial Chicharro, Oxford Journal of Archaeology (2024)

Вважається, що це дзеркало, виготовлене зі сплаву міді, походить з Егейського моря, можливо, з Криту. Його діаметр становить від 11,2 до 11,4 сантиметра, що робить його трохи ширшим, ніж високим. На жаль, ручка та заклепки дзеркала відсутні, ймовірно, через те, що воно виготовлене з недовговічних матеріалів, таких як дерево або кістка.

Що робить цю знахідку ще дивовижнішою, так це її рідкісність. До цього на Кіпрі було знайдено лише одне дзеркало із заклепками, в гробниці Енкомі 66. Дослідники припускають, що дзеркала такого типу могли виготовити в майстернях на Криті, зокрема в Кнососі та Ханье.

Розмір і вага дзеркала дозволяють припустити, що воно могло бути частиною стандартизованого виробництва протягом певного періоду в історії Криту, відомого як період LM IIIIA1-2. Це стандартизоване виробництво, схоже, припинилося в наступний період LM IIIB.

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Це дослідження збагачує наше розуміння стародавніх цивілізацій та їхніх взаємодій. Воно демонструє важливість археологічних розкопок у розкритті минулого людства і дає змогу зазирнути в життя людей, які жили тисячі років тому.

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