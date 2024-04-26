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Технологии и наука

История борьбы человека и природы: ученые исследовали заселение острова Алор

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Фото: The Conversation | Ученые исследовали пещеру Макпан на острове Алор, который люди начали заселять более 40 тысяч лет назад

Ученые исследовали пещеру Макпан на острове Алор, который люди начали заселять более 40 тысяч лет назад. Исследователи нашли многочисленные артефакты, указывающие на длительное использование пещеры в течение тысячелетий.

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Когда люди впервые ступили на территорию Юго-Восточной Азии около 65 000 лет назад, они начали чрезвычайное путешествие, связанное с адаптацией и исследованием. Недавнее исследование раскрывает их путешествие, связанное с ранним заселением Алора, небольшого острова, расположенного между Флоресом и Тимором, пишет Phys.org.

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В 2016 году команда австралийских и индонезийских археологов обнаружила следы человеческого присутствия в пещере Макпан на юго-западном побережье Алора. Среди находок были каменные орудия труда, артефакты из ракушек и остатки морских обитателей, свидетельствующие о человеческой деятельности, которая датируется примерно 43 000 лет назад.

Значение этой находки заключается не только в ее древности, но и в ее влиянии на понимание моделей человеческой миграции. В этот период древних миграций Алор служил важной "ступенькой" между более крупными островами, Флоресом и Тимором.

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Фото: The Conversation

Изучая археологические слои пещеры Макпан, ученые обнаружили, что на ранней стадии заселения, когда уровень моря был ниже, жители в значительной степени полагались на прибрежные ресурсы, пользуясь преимуществами близости острова к морю.

Однако, когда климат изменился и уровень моря поднялся, отодвинув береговую линию дальше от пещеры, обитатели разнообразили свой рацион, включив в него наземную пищу и гигантских крыс, единственную значительную наземную фауну. Этот переходный период отразил незаурядную способность человека адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.

Переход от плейстоцена к голоцену ознаменовал переход к более интенсивной эксплуатации морских ресурсов, поскольку уровень моря снизился, что снова приблизило побережье к пещере. Появились свидетельства сложных методов рыболовства, включая различные типы крючков для ловли моллюсков и орудия для глубоководной рыбалки.

Однако, с последующим повышением уровня моря в течение раннего и среднего голоцена, ландшафт снова трансформировался. Открытие Пантаровского пролива и потеря ресурсов защищенной бухты привели к упадку деятельности на Макпани, что в конечном итоге привело к его запустению около 7 000 лет назад.

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Однако человеческая изобретательность взяла верх, о чем свидетельствует повторное заселение пещеры в эпоху неолита примерно 3500 лет назад. Эта эпоха ознаменовалась значительным технологическим прогрессом, с появлением гончарной посуды и домашних животных, что отражает устойчивую реакцию на изменения окружающей среды.

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