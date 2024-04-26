История борьбы человека и природы: ученые исследовали заселение острова Алор

Ученые исследовали пещеру Макпан на острове Алор, который люди начали заселять более 40 тысяч лет назад. Исследователи нашли многочисленные артефакты, указывающие на длительное использование пещеры в течение тысячелетий.

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В 2016 году команда австралийских и индонезийских археологов обнаружила следы человеческого присутствия в пещере Макпан на юго-западном побережье Алора. Среди находок были каменные орудия труда, артефакты из ракушек и остатки морских обитателей, свидетельствующие о человеческой деятельности, которая датируется примерно 43 000 лет назад.

Значение этой находки заключается не только в ее древности, но и в ее влиянии на понимание моделей человеческой миграции. В этот период древних миграций Алор служил важной "ступенькой" между более крупными островами, Флоресом и Тимором.

Фото: The Conversation

Изучая археологические слои пещеры Макпан, ученые обнаружили, что на ранней стадии заселения, когда уровень моря был ниже, жители в значительной степени полагались на прибрежные ресурсы, пользуясь преимуществами близости острова к морю.

Однако, когда климат изменился и уровень моря поднялся, отодвинув береговую линию дальше от пещеры, обитатели разнообразили свой рацион, включив в него наземную пищу и гигантских крыс, единственную значительную наземную фауну. Этот переходный период отразил незаурядную способность человека адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.

Переход от плейстоцена к голоцену ознаменовал переход к более интенсивной эксплуатации морских ресурсов, поскольку уровень моря снизился, что снова приблизило побережье к пещере. Появились свидетельства сложных методов рыболовства, включая различные типы крючков для ловли моллюсков и орудия для глубоководной рыбалки.

Однако, с последующим повышением уровня моря в течение раннего и среднего голоцена, ландшафт снова трансформировался. Открытие Пантаровского пролива и потеря ресурсов защищенной бухты привели к упадку деятельности на Макпани, что в конечном итоге привело к его запустению около 7 000 лет назад.

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Однако человеческая изобретательность взяла верх, о чем свидетельствует повторное заселение пещеры в эпоху неолита примерно 3500 лет назад. Эта эпоха ознаменовалась значительным технологическим прогрессом, с появлением гончарной посуды и домашних животных, что отражает устойчивую реакцию на изменения окружающей среды.

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