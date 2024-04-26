Історія боротьби людини та природи: вчені дослідили заселення острова Алор

Учені дослідили печеру Макпан на острові Алор, який люди почали заселяти понад 40 тисяч років тому. Дослідники знайшли чисельні артефакти, що вказують на тривале використання печери впродовж тисячоліть.

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У 2016 році команда австралійських та індонезійських археологів виявила сліди людської присутності в печері Макпан на південно-західному узбережжі Алора. Серед знахідок були кам'яні знаряддя праці, артефакти з черепашок і залишки морських мешканців, що свідчать про людську діяльність, яка датується приблизно 43 000 років тому.

Значення цієї знахідки полягає не лише в її древності, але й у її впливі на розуміння моделей людської міграції. У цей період стародавніх міграцій Алор слугував важливою "сходинкою" між більшими островами, Флоресом і Тимором.

Фото: The Conversation

Вивчаючи археологічні шари печери Макпан, вчені виявили, що на ранній стадії заселення, коли рівень моря був нижчим, мешканці значною мірою покладалися на прибережні ресурси, користуючись перевагами близькості острова до моря.

Однак, коли клімат змінився і рівень моря піднявся, відсунувши берегову лінію далі від печери, мешканці урізноманітнили свій раціон, включивши в нього наземну їжу і гігантських щурів, єдину значну наземну фауну. Цей перехідний період відобразив неабияку здатність людини адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища.

Перехід від плейстоцену до голоцену ознаменував перехід до інтенсивнішої експлуатації морських ресурсів, оскільки рівень моря знизився, що знову наблизило узбережжя до печери. З'явилися свідчення складних методів рибальства, включаючи різні типи гачків для ловлі молюсків та знаряддя для глибоководної риболовлі.

Проте, з подальшим підвищенням рівня моря протягом раннього та середнього голоцену, ландшафт знову трансформувався. Відкриття Пантарівської протоки та втрата ресурсів захищеної бухти призвели до занепаду діяльності на Макпані, що врешті-решт призвело до його занедбання близько 7 000 років тому.

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Однак людська винахідливість взяла гору, про що свідчить повторне заселення печери в епоху неоліту приблизно 3500 років тому. Ця епоха ознаменувалася значним технологічним прогресом, з появою гончарного посуду і домашніх тварин, що відображає стійку реакцію на зміни навколишнього середовища.

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