Жизнелюбы. Как помочь радоваться жизни тем, кому за 60

Фокус побывал на «тусовке» для людей, которым за 60, и выяснил, как сделать так, чтобы молодость знала, а старость могла

На днях 64-летняя соседка рассказала, как один джентльмен-ровесник предложил ей выйти за него. Дама, между прочим, замужем.

— Не, ну вот куда мне — старой бабке? — миловидная женщина попивает чай из чашечки с цветочками и переключает разговор на внучку, дочку и огород.

Я на этом месте вспомнила свою дальнюю родственницу, которая в 63 года, спустя 5 лет после смерти мужа, вышла замуж за его друга, ушла на пенсию и пустилась по всевозможным культурным мероприятиям Харькова. Одним словом, расцвела.

Зря, наверное, мы столь шаблонно представляем старость: от грядок к телевизору, по выходным — готовка обеда для внуков, после — посиделки с соседями на лавочке. Все с семечками, в шерстяных платках и пёстрых халатах.

Фокус побывал на «тусовке» для людей постарше и выяснил, как интегрируются в современное общество те, кому не 30 и не 50 лет.

«У меня осталось мало времени. Зачем мне ограничиваться одним тобой?»

3 августа в Гидропарке открылся Кино-Сад клуба «Жизнелюб». Это новое место для досуга граждан пенсионного возраста. Нет 60? Вас сюда не пустят (заслуженных пенсионеров попросят показать удостоверение). Только в сопровождении родственника либо дамы/кавалера почтенного возраста.

Раньше тут стоял заброшенный кинотеатр. Его отреставрировали благотворительный фонд «Жизнелюб», «Крамалл Студио», активисты клуба «Жизнелюб» и волонтёры. Проект лично курировал писатель и бизнесмен Гарик Корогодский. Несколько месяцев технических работ, 9 млн грн и несметное количество идей и энергии превратили разбитую площадку в солнечное арт-пространство.

Стены тёплого жёлтого цвета ограждают здешний уют от остальной части шумного и гудящего Гидропарка. Тут душевно, но ни в коем случае не скучно. Атмосфера весёлая, энергичная и радостная. На креслах в горошек качаются очаровательная блондинка в ярко-малиновом платье и джентльмен в сдержанной рубашке и брюках. Они только что занимались йогой. Около них в асанах стоял подтянутый мужчина с шоколадным загаром. Все трое непринуждённо улыбаются, беседуя о планах на вечер. Это картинка из крытой зоны для йоги.

По центру кинозал с диванами и мягкими подушками, рассчитанный на 270 человек.

Есть в Кино-Саду также шашечно-шахматная, бар (стойка сделана из настоящего автобуса), танцпол, два автомата с бесплатной газированной водой (к которой можно добавить сироп, разумеется). Всюду дизайнерский декор — яркий, но не кричащий.

Так, по мнению «Жизнелюба», должно выглядеть современное место досуга для тех, кому за.

— Фактически, если назвать наше пространство двумя словами, это дом престарелых. Он открытый — под открытым небом. По примеру Израиля и Франции. Это место тусовки людей одного возраста, — описывает проект меценат Гарик Корогодский.

Итак, теперь все желающие старше 60 могут приезжать в Гидропарк с пятницы по воскресенье и совершенно бесплатно смотреть фильмы на большом экране, танцевать, слушать образовательные лекции, заниматься творчеством, знакомиться с новыми людьми.

«Интеграция пожилых людей в общество важна, потому что это даст им возможность передавать опыт подрастающему поколению»

У пенсионеров появилась новая площадка для клубов по интересам, место, где твои морщины и медленная ходьба никого не смутят.

— Ему 96, ей 93. Он называет её «моя гёлфренд», она останавливает: «Подожди. У меня осталось мало времени. Зачем мне ограничиваться одним тобой?», — улыбаясь, рассказывает о жизни клуба соучредитель «Жизнелюба» Тина Михайловская.

По её словам, подобных романтических историй тут много.

Но и не романтических тоже достаточно.

— После выхода на пенсию свободного времени становится больше. Хочется наверстать упущенное, сделать то, для чего раньше не было возможности. Я работала инженером-конструктором, а сейчас начала рисовать, — делится Татьяна Порембская.

Елена Жилина, одетая в красное платье и малиновые кроссовки, самая молодая из жизнелюбов. Она ходит на экскурсии, образовательные лекции и изучает английский язык.

— Желание учиться с возрастом не пропадает. Интересно очень многое. Не понимаю, как можно вместо того, чтобы развиваться, тратить время на посиделки на лавочке и целыми днями только лишь обсуждать прохожих, — рассуждает 66-летняя Елена.

Она утверждает: чтобы жизнь не была похожей на болото — угрюмой и серой, надо общаться с активными людьми. Пользу проекта она видит именно в этом: он объединяет людей, которые хотят жить, а не доживать, организовывает для них мероприятия, помогающие раскрыть свой потенциал и набраться новых сил. Те, кто приходит в клуб с уверенностью, что он уже старик, жизнь закончена, подхватывают новую волну, открывают свежее дыхание.

«Мы хотим быть полезными, но нас бьют по рукам»

Существование в Киеве такого досугового хаба, безусловно, даёт пенсионерам ряд очень хороших возможностей. Но давайте посмотрим на ситуацию глобально. Такой хаб не захватывает всех пожилых людей трёхмиллионной столицы. Всего их в Украине 31%. Это почти 14 миллионов! Каковы их проблемы и как воспринимает общество, когда ты уже не главный инженер крупного предприятия, а обычная старушка?

— Нас очень не любят видеть в кафе и ресторанах. Хочется посидеть, поговорить, а заказываем чуть-чуть — чаёк какой-то. Дорого же. Вот бы можно было приходить со своим и заказывать там кофе-компот… — вздыхает Татьяна Порембская.

— Все почему-то думают, если ты старый, то не в состоянии приносить пользу обществу и вообще никуда не годишься. А мы ого-го! Участвовали в «Кураж Базаре», продавали компот, помогали этот Кино-Сад делать. И ещё много чего можем! — утверждает 80-летняя Любовь Александровна.

Говоря об интеграции людей старшего возраста в общество, Гарик Корогодский утверждает: «Проблема есть, но она настойчиво замалчивается».

Кто-то может переспросить: разве они не интегрированы? Безусловно, процесс социализации происходит ещё в детстве, юности. Человек занимает определённое место. Однако часто с возрастом бурлящее море выбрасывает его на берег — пора заканчивать работать, уступать должность молодым коллегам. Дети и внуки предпочитают проводить время с друзьями, круг родственников и товарищей постепенно сокращается. Приходится занимать новое положение.

— После выхода на пенсию люди хотят продолжать приносить пользу обществу и своей семье. Для этого им нужно адаптироваться к изменяющемуся миру, осваивать новые технологии, отказываться от консервативных взглядов по многим вопросам. Пожилые люди должны оставаться социально, физически и психологически активными: общаться, заводить новые знакомства, творчески самореализовываться, самоорганизовываться, развиваться.

«Ему 96, ей 93. Он называет её «моя гёлфренд», она останавливает: «Подожди. У меня осталось мало времени. Зачем мне ограничиваться одним тобой?»

— Интеграция пожилых людей в общество важна, потому что это даст им возможность передавать опыт подрастающему поколению, — говорит кандидат наук, геронтопсихолог, заведующая факультетом психологии в Университете третьего возраста Елена Березина.

По её словам, в основном проблемы пенсионеров — это финансовые и бытовые трудности, сложности с устройством на работу, изменение социального статуса, утрата привычных социальных связей, одиночество, появление различных страхов: беспомощности, зависимости от других, возможности стать жертвой мошенников, старения и смерти.

— Для сравнения: в США ещё в 1988 году по инициативе Рональда Рейгана (к слову, старейший президент США, переизбран на второй срок в 73 года. — Фокус) был принят специальный закон, запрещающий дискриминацию по возрасту при приёме на работу до 70 лет. По его мнению, вообще не должно быть никаких ограничений по возрасту даже для тех, кто старше, — продолжает Березина.

Многие стремятся оттянуть переход на заслуженный отдых, во-первых, из финансовых соображений, во-вторых, из психологических: занимая какую-то должность, человек чувствует себя нужным и значимым, а с уходом на пенсию его опыт и профессиональные знания часто становятся ненужными, невостребованными.

Однако геронтопсихолог отмечает положительную динамику: в Украине пожилые люди быстро адаптируются к новым технологиям. Например, ещё 10 лет назад только 30% из них мечтали освоить новую технику, а сейчас у большинства есть мобильный телефон, многие пользуются интернетом, электронной почтой, различными приложениями, общаются в социальных сетях. Это помогает молодёжи говорить на одном языке со своими бабушками и дедушками. Кстати, любопытное замечание: часто именно они для неё большие авторитеты, нежели родители.

«Нынешняя молодёжь неохотно общается со старшими людьми. А зря. Они — настоящий кладезь»

— Сегодня студенты, которые приходят к нам в Университет третьего возраста, активно осваивают психологию для того, чтобы наладить коммуникацию с младшим поколением. Они охотно изучают компьютер и иностранные языки. Благодаря полученным знаниям перед ними открываются новые возможности в жизни, поднимается само­оценка, человек становится интересней для окружающих, у него появляются новые друзья, — поясняет геронтопсихолог.

Но не будем забывать: не все, чей возраст уже преклонен, одинаковы. Немецкий психолог Фриц Гизе выделяет следующую типологию: старик-негативист, отрицающий у себя какие-либо признаки старости; старик-экстравертированный, признающий наступление старости через различные перемены (выросла молодёжь, расхождение во взглядах с ней, смерть близких, изменение своего положения в семье, появление новшеств в технике, социальной жизни и прочем); интровертированный тип — для него характерно острое переживание процесса старения (человек не проявляет интереса к новому, погружается в воспоминания о прошлом, малоподвижен, стремится к покою).

— Продолжают быть энергичными 10–20% пожилых людей. Эти часто становятся активными членами общества, занимаются любимым делом, открывают свой бизнес, например, кофейню, о которой давно мечтали. 80% чувствуют себя выброшенными на берег, пребывают в колоссальном стрессе. На этой почве начинают болеть, и местом их обитания становятся поликлиники, больницы. Конечно же, ещё очень популярны рынки. Это касается не только провинции, но и больших городов, — говорит врач-психиатр, президент Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов.

Соответственно и отношение общества к разным людям одного возраста неравное. Во-первых, как мы уже отметили, это связано с личными качествами конкретного пожилого человека. Во-вторых, с разницей в воспитании молодёжи. Кого-то, как в Японии, с детства приучили уважать стариков, кого-то — нет.

Фото: Александр Чекменёв

Как адаптироваться к старости

Как сделать так, чтобы не скатиться до состояния амёбной старушки перед телевизором и не дать впасть в него родственнику? По словам Шевцова, всё начинается с нелюбимой работы. Сначала она убивает весь вкус жизни, а потом после неё окончательно подкашивает маленькая пенсия. Если же вы терпите не своё дело ради хорошей зарплаты, найдите хобби по душе.

— На пенсию выходят не неожиданно. Нужно готовиться к этому. В 50 лет необходимо понять: нравится вам работа или нет. Если нет, то менять на другую. Параллельно стоит заняться увлечением, которое приносит радость и дарит отдых. Человек должен осознавать: работа не главное в жизни. Самое важное — здоровье. Наибольшее внимание надо уделять именно ему. Также общаться с родными, друзьями. Полезна перемена деятельности — переключение на спорт, творчество, театры, кино, прогулки, путешествия, сад-огород. Сейчас очень много бесплатных фестивалей и разных интересных мероприятий. Это не даёт скатиться к болезням, — утверждает Алексей Шевцов.

Для правильной адаптации, безу­словно, важна поддержка близких. Если рядом дети, внуки и с ними тёплые отношения, стареть не так страшно.

— Нынешняя молодёжь неохотно общается со старшими людьми. А зря. Они — настоящий кладезь. Благодаря своему опыту они могут научить не сдаваться и преодолевать трудности. Да, иногда общение может быть сложным, тогда нужно проявлять гибкость и снисходительность, — советует Шевцов.

Специалисты рекомендуют готовиться к старости с молодости. Тогда будет легче принимать старение близких, да и своё собственное. Оно воспримется как что-то естественное. Возможно, изменится и отношение общества к тем, кому далеко не 40. Тем более что, по прогнозам, к 2050 году в Украине часть пожилых людей достигнет 38% от общего количества населения.

Фото:cultprostir.ua