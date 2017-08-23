На техническую модернизацию начальной школы выделят 1 миллиард

Кабинет министров Украины выделит в 2018 году 1 млрд грн для закупки самых современных средств обучения в начальной школе.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании правительства в среду, передает пресс-служба Кабинета министров.

"В 2018 году мы выделим в новом бюджете 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальных классах – в 1-4 классах", - сказал Гройсман.

По его словам, на эти деньги будут закуплены самые современные средства для обучения маленьких школьников.

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"Образование является приоритетом. Это задача номер один. Мы должны дать возможность нашим детям получить конкурентные знания для того, чтобы стать успешными. Будут успешными молодые люди - будет успешной Украина", - подчеркнул премьер.

Глава правительства также отметил, что стоит предпринять шаги для возвращения уважения и доверия к украинскому учителю, создания нормальных условий труда. Так, по словам Гройсмана, в 2018 году заработная плата украинских учителей будет повышена на 25%.

Напомним, в 2017 году в Украине закроют 162 школы.