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Главная » Общество » На техническую модернизацию начальной школы выделят 1 миллиард
На техническую модернизацию начальной школы выделят 1 миллиард
Фото: sunrise-r9.org

На техническую модернизацию начальной школы выделят 1 миллиард

Закупят самые современные средства обучения

23.08.17 306
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Кабинет министров Украины выделит в 2018 году 1 млрд грн для закупки самых современных средств обучения в начальной школе.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании правительства в среду, передает пресс-служба Кабинета министров.

"В 2018 году мы выделим в новом бюджете 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальных классах – в 1-4 классах", - сказал Гройсман.

По его словам, на эти деньги будут закуплены самые современные средства для обучения маленьких школьников.

"Образование является приоритетом. Это задача номер один. Мы должны дать возможность нашим детям получить конкурентные знания для того, чтобы стать успешными. Будут успешными молодые люди - будет успешной Украина", - подчеркнул премьер.

Глава правительства также отметил, что стоит предпринять шаги для возвращения уважения и доверия к украинскому учителю, создания нормальных условий труда. Так, по словам Гройсмана, в 2018 году заработная плата украинских учителей будет повышена на 25%.

Напомним, в 2017 году в Украине закроют 162 школы.

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