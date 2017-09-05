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Главная » Общество » КГГА хочет на месте мусорной свалки построить лыжный комплекс
КГГА хочет на месте мусорной свалки построить лыжный комплекс
Фото из открытых источников

КГГА хочет на месте мусорной свалки построить лыжный комплекс

Стоимость проекта оценивают в 12,3 млн евро

05.09.17 101
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Департамент экономики и инвестиций Киевской горадминистрации готовит инвестиционный конкурс для строительства лыжного комплекса на месте бывшей свалки в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КГГА

"Начаты подготовительные работы для проведения инвестиционного конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта "Строительство горнолыжного комплекса с объектами развлекательно-рекреационного назначения для активного всесезонного отдыха "Пирогово" в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.

В частности, изучается возможность такого строительства на бывшем полигоне твердых бытовых отходов № 1. 

На земельном участке ориентировочной площадью в 100 га планируют обустроить спортивный комплекс, который будет включать:

  • открытую площадку, которую зимой будут использовать как зону выката лыжников и сноубордистов, а летом – для размещения рамп для роллеров и скейтбордеров, батутов, сборно-разборных аттракционов;
  • входную группу с кафе;
  • автостоянку;
  • спортивный центр с бассейном;
  • технический водоем для тренировок по вейкбордингу;
  • магазин и спортивную инфраструктуру;
  • гостинично-ресторанный комплекс;
  • веревочный парк;
  • информационные хабы;
  • ресторан и вспомогательные помещения для спортсменов;
  • конноспортивное заведение;
  • спортивные площадки для игры в минифутбол.

Ориентировочный объем инвестиций – 12,3 млн евро.

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