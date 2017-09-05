КГГА хочет на месте мусорной свалки построить лыжный комплекс

Департамент экономики и инвестиций Киевской горадминистрации готовит инвестиционный конкурс для строительства лыжного комплекса на месте бывшей свалки в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КГГА
"Начаты подготовительные работы для проведения инвестиционного конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта "Строительство горнолыжного комплекса с объектами развлекательно-рекреационного назначения для активного всесезонного отдыха "Пирогово" в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.
В частности, изучается возможность такого строительства на бывшем полигоне твердых бытовых отходов № 1.
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На земельном участке ориентировочной площадью в 100 га планируют обустроить спортивный комплекс, который будет включать:
- открытую площадку, которую зимой будут использовать как зону выката лыжников и сноубордистов, а летом – для размещения рамп для роллеров и скейтбордеров, батутов, сборно-разборных аттракционов;
- входную группу с кафе;
- автостоянку;
- спортивный центр с бассейном;
- технический водоем для тренировок по вейкбордингу;
- магазин и спортивную инфраструктуру;
- гостинично-ресторанный комплекс;
- веревочный парк;
- информационные хабы;
- ресторан и вспомогательные помещения для спортсменов;
- конноспортивное заведение;
- спортивные площадки для игры в минифутбол.
Ориентировочный объем инвестиций – 12,3 млн евро.